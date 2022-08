"Hay cosas que nos parecen relevantes y muchas veces no se llevan a votación": Carolina Coppo dispara con todo ante el actuar de Azul Azul a la hora de tomar decisiones

En la Universidad de Chile se han vivido horas tensas fuera de la cancha, en donde la crisis a nivel institucional sin duda que ha ido creciendo, con los hinchas manifestándose en las afueras de las instalaciones de la oficina de Sartor, con el comunicado que emitieron los representantes de la Casa de Estudios de la institución y en las últimas horas esto agudizó con la llegada de Mauricio Etcheverry como asesor de la concesionaria.

Por todo esté presente de los Azules, la directora de AA, Carolina Coppo habló con Radio Cooperativa sobre el arribo de la ex mano derecha de Sergio Jadue en la presidencia de la ANFP, en donde señaló de que dicha decisión no fue consensuada y que se enteraron por sorpresa de su llegada en esta jornada.

“Ustedes saben que el resto del directorio, aquellos que no somos designados por Sartor, nos enteramos de esta contratación por la prensa hoy día en la mañana. Inmediatamente manifestamos por la vía que se podía en el día de hoy, que era el chat de directores por whatsapp nuestra disconformidad, lo que opinábamos al respecto y solicitamos que fuera revertida la contratación y no nos han respondido ni al privado, ni en el chat de los directores”, partió señalando Coppo.

“Es normal que no respondan las comunicaciones vía chat, razón por la cual hemos optado por sin perjuicios de mandar mensajes por esa vía porque es una vía más urgente y después mandar un correo más oficial y siempre después levantar los temas en las reuniones de directorio, en donde es el momento para discutir las cosas”, explicó.

La U y su complejo momento institucional | Foto: Agencia Uno

Ahondando en lo que es la toma decisiones dentro de la institución, la autoridad indica que la opinión que ellos enseñan a la concesionaria a la hora de tomar medidas, en su gran mayoría no son escuchados y terminan siendo irrelevantes.

“Tenemos visiones absolutamente distintas, es parte de la vida y de lo que significa hacer club, eso evidentemente genera conflictos, problemas y diferencias de opinión en relación a muchas decisiones que hay que tomar. En relación a como se da la dinámica dentro del directorio, es cordial y se nos escucha y eso es todo. Nuestras opiniones son consignadas en las actas, pero no siempre son consideradas en temas relevantes, en las cosas que nos parecen relevantes, muchas veces sencillamente o no se llevan a votación y si se llevan a votación, es un ejercicio que solo tiene por fin decir que se llevó a votación, porque tienen votos por mayoría para tomar las decisiones que ellos estimen”, explaya.

Ante aquello, Coppo vuelve hacer alusión a la llegada de Etcheverry como asesor de AA y la de Martín Parra como tercer arquero de la U, menciona que la arbitrariedad a la hora de tomar decisiones en conjunto, no existe dentro de la concesionaria

“El problema más grave que se da es que como directorio tomamos una decisión un tiempo atrás y es evidente que no todas las decisiones que se toman en el club como contrataciones de ejecutivos menores, de funcionarios tienen que pasar por el directorio, eso es así en cualquier sociedad anónima”

“Un tercer arquero puede ser o no relevante, pero cuando llega ese tercer arquero que tus contratas, que proviene precisamente de un equipo por el cual se han hecho tantas objeciones en relación a los jugadores que a precios discutibles que han comprado o respecto al cual se han hecho operaciones en las cuales la U no sale gananciosa, pasa hacer una decisión que también debió pasar por directorio”, apuntó.

Finalmente, Coppo habló sobre el gran manto de duda que deja Azul Azul con todos los nexos a los cuales ha sido asociado en este último tiempo, en donde hasta día de hoy no ha salido a desmentir o expresarse explícitamente ante relaciones con dueños de otras instituciones o representantes de jugadores.

“Yo creo que principalmente la falta de transparencia está dada por las dudas que existen en la opinión pública y que hasta hoy en día no han sido aclaradas respecto a la relación que pueda existir entre los dueños de Azul Azul y dueño de otros equipos y representante de jugadores. En la medida que siguen existiendo cada vez más antecedentes en que se entrega mayor información relativo a eso, las dudas permanecen. Ese manto de oscuridad y poca claridad es algo que perjudica a la U y obviamente va en contra del principio de la transparencia”, cerró.