El Campeonato Nacional 2021 entre en etapa de definición tanto en la parte alta como en la parte baja de la tabla de posiciones. Universidad Católica y Colo Colo animan la lucha por el título, ambos con 61 unidades y a sólo dos jornadas de la finalización de la competencia. Por su parte, la Universidad de Chile está complicada con el tema del descenso. La Comisión de Árbitros reveló la designación para la fecha 33.

Colo Colo recibirá a la Unión Española el domingo a las 18:00 en el Estadio Monumental con arbitraje de Piero Maza, quien estará acompañado por José Retamal y Fabián Aedo. El cuarto será Juan Sepúlveda, en tanto en el VAR estarán Juan Lara y Juan Serrano.

A la misma hora, Universidad Católica enfrentará a Huachipato en el Estadio San Carlos de Apoquindo. Felipe González serán el árbitro principal; Christian Schiemann y Alan Sandoval los asistentes, mientras que Matías Quila el cuarto. A cargo del VAR quedarán Rodrigo Carvajal y Raúl Orellana.

En su lucha por mantener la categoría, Universidad de Chile visitará a Cobresal el sábado a las 18:00 en el Estadio El Cobre de El Salvador. Cristian Garay será el silbante, quien estára asistido por Claudio Urrutia y Víctor Lara. En tanto Víctor Abarzuá será el cuarto y del VAR se encargarán Cristian Droguett y Gabriel Ureta.

Los azules están en el puesto 14 con 35 puntos, superan a Deportes Melipilla por diferencia de gol para evitar por ahora la zona de promoción y están un punto arriba del Huachipato de Mario Salas.

La designación arbitral completa del Campeonato Nacional 2021, fecha 33

Sábado 27 de noviembre a las 18:00



O'Higgins vs. Deportes Antofagasta

Árbitro: Francisco Gilabert

Árbitro Asistente 1: Miguel Rocha

Árbitra Asistente 2: Marcia Castillo

Cuarto Árbitro: Rodrigo Carvajal

VAR: José Cabero

AVAR: Sebastián Pérez



Deportes Melipilla vs. Everton

Árbitro: Juan Lara

Árbitro Asistente 1: Juan Serrano

Árbitro Asistente 2: Carlos Poblete Roa

Cuarto Árbitro: Claudio Cevasco

VAR: Gustavo Ahumada

AVAR: Carlos Venegas



Cobresal vs. Universidad de Chile

Árbitro: Cristian Garay

Árbitro Asistente 1: Claudio Urrutia

Árbitro Asistente 2: Víctor Lara

Cuarto Árbitro: Víctor Abarzúa

VAR: Cristian Droguett

AVAR: Gabriel Ureta



Domingo 28 de noviembre a las 12:00



Santiago Wanderers vs. Audax Italiano

Árbitro: Ángelo Hermosilla

Árbitro Asistente 1: Manuel Marín

Árbitra Asistente 2: Leslie Vásquez

Cuarto Árbitro: Franco Arrué

VAR: Nicolás Gamboa

AVAR: Cindy Nahuelcoy

Domingo 28 de septiembre a las 18:00



Curicó Unido vs. Palestino

Árbitro: José Cabero

Árbitro Asistente 1: Claudio Ríos

Árbitro Asistente 2: Sebastián Pérez

Cuarto Árbitro: Claudio Aranda

VAR: Manuel Vergara

AVAR: Miguel Rocha



Universidad Católica vs. Huachipato

Árbitro: Felipe González Alveal

Árbitro Asistente 1: Christian Schiemann

Árbitro Asistente 2: Alan Sandoval

Cuarto Árbitro: Matías Quila

VAR: Rodrigo Carvajal

AVAR: Raúl Orellana



Unión La Calera vs. Deportes La Serena

Árbitro: Fernando Véjar

Árbitro Asistente 1: Mario Lagos

Árbitro Asistente 2: Carlos Venegas

Cuarto Árbitro: Cristian Galaz

VAR: Benjamín Saravia

AVAR: Carlos Poblete Roa



Colo Colo vs. Unión Española

Árbitro: Piero Maza

Árbitro Asistente 1: José Retamal

Árbitro Asistente 2: Fabián Aedo

Cuarto Árbitro: Juan Sepúlveda

VAR: Juan Lara

AVAR: Juan Serrano