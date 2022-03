Universidad de Chile cayó de manera absolutamente inapelable frente a Colo Colo en el Superclásico 191, compromiso en donde la U jamás fue competitiva y su archirrival simplemente le terminó haciendo precio con el resultado.

El conjunto de Santiago Escobar nunca se encontró en el campo de juego y ya desde la alineación se podía prever que los azules la pasarían mal con una inexperta dupla de centrales y un Pablo Solari que hizo lo que quiso con Morales por la banda derecha.

Héctor Hoffens, histórico ex jugador de Universidad de Chile, habló con El Mercurio y analizó la derrota azul y lo que puede venir para el futuro, diciendo que “Acá hay varias cosas. La gente que está dirigiendo no conoce a la U; ni Roggiero, ni el técnico. Me da pena. Quemaron cabros jóvenes en un clásico cuando el tema era darles confianza de a poco. Un técnico que conoce a la U jamás hubiera experimentado en el clásico más importante”.

“Vamos directo al fondo. Hay un gerente técnico (Luis Roggiero) que no sabe si la pelota salta porque tiene un conejo… el pongo le está quedando muy grande”. Desechó a Lorenzo Reyes, a Marcelo Díaz, a Ramón Arias. Y de todos los refuerzos que trajo, el único que salva es Fernández. Junior Fernandes está de paso, disfrutando sus vacaciones, le dan lo mismo los resultados. Tiene menos sangre que un zancudo”, dijo sin tapujos el Chico.

En el cierre, y consultado sobre el futuro que avizora en la U, Hoffens fue en enfático: “El descenso, por supuesto. De los 15 puntos tiene seis y esos los ganó jugando peor que su rival. ¿Cambiar al técnico? No sé qué técnico podría asumir para dirigir a este plantel que no está para pelear cosas importantes. No entiendo a los dueños de la U: compran un club grande, pero no invierten y traen jugadores de segunda categoría. Hicieron un plantel muy mal conformado, con un déficit evidente en la zona defensiva”, remató.