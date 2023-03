Este domingo a las 18:00 se juega una nueva versión del Superclásico donde Colo Colo recibirá a Universidad de Chile en el estadio Monumental con la obligación de mantener el invicto que tiene en ese reducto desde 2001.

Hernán Clavito Godoy tiene una particular visión respecto a este partido, porque reconoce que la U llega mejor que los albos, pero que todo se revierte por el escenario.

"La U anda mejor que Colo Colo, en forma silenciosa han trabajado, rescatando puntos, pero Colo Colo es Colo Colo y por muy mal que ande, porque no ha dado con las fórmulas, los reemplazantes de los que se fueron, no han dado el ancha y por ejemplo Benegas es centrodelantero y si no tiene centros, no va a hacer mucho", analiza.

Y ahí viene el quiebre, porque Godoy le da mucha importancia a la localía. "Si juegan en el Monumental Colo Colo tiene ventaja porque los árbitros y guardalíneas sienten la presión, en el Nacional la cosa podría cambiar, yo he visto tantos partidos y hay árbitros jóvenes, hasta el VAR es malo", dispara.

Clavito Godoy apunta a que los árbitros sienten presión en el Monumental (Archivo)

Para el final, Clavito aclara que no le importa mucho quién gane. "La U viene jugando como equipo, pero te digo, los clásicos son clásicos, y si me preguntan a mi, ¿por quién voy? ninguno de los dos equipos me gusta (ríe)", cerró.