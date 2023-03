Cada vez falta menos para una nueva edición del partido más importante del fútbol nacional, en donde Colo Colo y Universidad de Chile darán vida al Superclásico en el Estadio Monumental, el cual promete buen fútbol y varias emociones.

Ambos elencos llegan a este trascendental compromiso con la intención de llevarse los tres puntos y seguir encumbrados en la parte alta de la tabla de posiciones del Campeonato Nacional, pero uno se llevará la gloria y todos los honores.

Ambos equipos van en búsqueda de los tres puntos | Foto: Agencia Uno

Rodrigo Herrera, conductor del programa Redgol En La Clave, analizó lo que será este trascendental encuentro entre ambas escuadras.

"Hoy día, con más argumentos futbolísticos, con algo más de fondo, la Universidad de Chile se agarra a su campaña para sembrar esa esperanza en sus hinchas.Sin embargo, me da la impresión que este partido transcurre por un libreto diferente y es independiente por cómo viene el equipo y que pasa fundamentalmente por la necesidad de mantenerlo ganado", comenzó diciendo el profesional de las comunicaciones.

Agregando que "este Colo Colo si se ve comprometido y si se ve complicade do en algún momento del partido, no me cabe duda que le va valer más el empate que el seguir arriesgando"

"Está muy claro, es tan importante ganar para la U en el Monumental como para Colo Colo no ser el que tenga la mancha de caer en el recinto de Macul", cerró.