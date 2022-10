En una mañana muy fría los goles y la intensidad del compromiso dieron el calor necesario para un entretenido dos a dos entre Universidad de Chile y Cobreloa por el Campeonato de Clausura de Proyección 2022 que se disputó en el Centro Deportivo Azul.

A pesar del resultado, los dirigidos de Esteban Valencia comenzaron con el pie derecho y tempránamente se pusieron en ventaja gracias al delantero Ignacio Parada quien aprovechó un mal despeje de la zaga loína para definir con un potente derechazo cruzado dejando sin opciones al muy buen portero naranja, Alexander Pinto.

La U hizo méritos para aumentar las cifras, pero la poca fineza y el buen accionar del golero rival fueron las causales para no convertir. Pasada la primera media hora, los naranjas comenzaron a sentirse mejor en cancha y llegaron con cierta frecuencia a la portería de Milovan Arredondo. El marcador no obstante, no se movería en el primer lapso.

Pero ya en el complemento cambió todo y gracias a un par de modificaciones que realizó el estratega nortino, el ex central Luis Fuentes, la visita logró la igualdad tras un mal despeje del zaguero azul, David Retamal y fue Jan Góngora quien fusiló de zurda para el uno a uno.

Es ahí donde el cuadro del Huevito volvió a reaccionar y tuvo un par de ocasiones para el desequilibrio y no fue hasta el minuto 60 de partido, cuando tras una gran combinación entre Flavio Moya y Agustín Arce Melli este último saca el centro rasante para un solitario Nicolás Venegas quien controla y define abajo. Gol del maipucino para el dos a uno.

Kalule Meléndez junto a Rodrigo Pérez observando el partido de su hijo, Javier (Captura Youtube Universidad de Chile)

Los azules pudieron aumentar pero no pudieron y llega el fatídico minuto 78 y el juez sanciona penal del golero Arredondo contra Federico Cano, tras una nueva desinteligencia de la defensa estudiantil. Minuto 79 y toma el balón el capitán loíno, Javier Meléndez, hijo del recordado Rodrigo Meléndez quien definió de zurda cruzado para el dos a dos definitivo, para la alegría de los fanaticos que estuvieron presentes, entre ellos el propio Kalule que aplaudió el gol de su retoño.

Universidad de Chile se instala en segundo puesto con 20 puntos y desaprovechó la oportunidad de acercarse al líder Huachipato, que tiene 22. Cobreloa con este empate llegó a 13 unidades.