El histórico ex jugador de los 'Azules', Patricio Mardones habló en exclusiva con Bolavip Chile y habló sobre la decisión de Mauricio Pellegrino en alinear a Emmanuel Ojeda como titular tras su lesión

Histórico Azul confía en que Mauricio Pellegrino no dejó nada al azar con la titularidad de Emmanuel Ojeda para el Superclásico

Una de las grandes dudas que ha tenido el estratega de la Universidad de Chile, Mauricio Pellegrino para definir su equipo titular en el Superclásico ante Colo Colo es sobre la inclusión del volante argentino, Emmanuel Ojeda, quien durante ha tenido problemas físicos durante estos días, pero aquellos no impedirían que el jugador se pierda este importante compromiso, en donde sería de la partida.

Ante esta determinación que tomó el conjunto ‘Azul’ de alinear al trasandino como titular, un histórico de la U como lo es Patricio Mardones conversó en exclusiva con Bolavip Chile para dejar sus impresiones ante esta decisión, en la que destaca que se conserve el once de los últimos duelos.

“Ojeda es un jugador argentino, que ha jugado clásicos, entonces él debe estar en condiciones para poder jugar. Por eso él (Pellegrino) está apelando al colectivo que ha jugado últimamente, me parece bien”, partió señalando Mardones.

Sobre las dudas si el ex Rosario Central está de buena forma física o no, el referente del ‘Romántico Viajero’ confía en que el DT no dejó nada al azar y si llega a ser el titular, es porque está al 100% de sus condiciones.

Ojeda sería titular ante Colo Colo | Foto: U. de Chile

“Creo que Pellegrino le hizo la pregunta a Ojeda de como está, porque en un clásico tú no te puedes dar el lujo en este minuto de hacer un cambio. Él debe estar al 100% en un clásico, no cree que esté en estado no apto para jugar, creo yo”, declaró a Bolavip.

Finalmente, Mardones destaca las variantes que tiene la Universidad de Chile en la banca de suplentes, en la que nombres como Nery Domínguez y Cristián Palacios pueden servir en demasía para refrescar al equipo durante el duelo ante Colo Colo.

“Tiene alternativas que pueden ayudar mucho, (Nery) Domíguez si es que Ojeda tiene algún problema, (Cristián) Palacios por Guerra. Me parece bien mantener un equipo estable”, cerró.