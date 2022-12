El rumor de Matías Zaldivia a Universidad de Chile cada vez cobra más fuerza, toda vez que el diario La Tercera reportó que el jugador tiene ganas de llegar al CDA y que todo estaría encaminado para que se ponga la U en el pecho.

En Bolavip Chile quisimos saber la opinión de históricos del Cacique sobre Zaldivia y su hipotético cruce de vereda desde Colo Colo al conjunto azul, encontrando respuesta en Eddio Inostroza, histórico albo.

“La profesión del jugador de fútbol la verdad es que no da para saltarse el calor o provocar quiebres, sino que es una carrera corta y él tiene que velar por su presente y futuro”, dijo en tono amigable y abogando por la carrera del futbolista.

Zaldivia nunca cayó ante la U las veces que enfrentó a los azules. | Foto: Agencia UNO

Inostroza, eso sí, no se guardó nada para decir que no le afecta ni en lo más mínimo que Zaldivia se vaya al archirrival: “No incide en nada, además que él sale de Colo Colo o no lo consideran porque su límite ya estaba marcado, no era más para Colo Colo”.

En el cierre, ‘Yeyo’ simplemente dijo no estar ni ahí con Zaldivia y que nunca lo consideró un referente del Cacique en su paso de 7 años por el Estadio Monumental: “Fue un jugador más no más, nunca lo vi -no por desagrado- ni lo consideré una estrella para Colo Colo o para la defensa incluso”.

ver también La negativa marca de Zaldivia y sus lesiones antes de llegar a la U

Llegue o no, lo cierto es que Matías Zaldivia generará ruido si es que llega a Universidad de Chile, ya sea por su pasado albo o por la resistencia que encontrará en la U por haber vestido tantos años la camiseta de los albos.