El histórico jugador de la Selección Chilena no tiene espacio en Universidad Católica y, según informó DIRECTV, Audax Italiano busca repatriarlo, aunque el alto costo del préstamo lo haría inalcanzable.

Fabián Orellana no lo pasa bien en Universidad Católica y no ha podido adaptarse de la mejor manera al esquema que utiliza Cristián Paulucci en los cruzados, por lo que no tendría espacio en el equipo para la presente temporada.

El conjunto precordillerano busca quedarse con un inédito Penta campeonato y hacer una buena participación en Copa Libertadores, algo que, por ahora, estaría pensando en hacer sin la presencia de Orellana en sus planes.

Uno que sí estaría interesado en contar con el histórico jugador de La Roja en sus filas es Audax Italiano, el conjunto dirigido por Ronald Fuentes que hoy debutará en la Copa Libertadores enfrentando a Estudiantes de La Plata.

Así lo informó el periodista de De Fútbol Se Habla Así de DIRECTV Sports, Marco Escobar, diciendo que “La semana pasada, la nueva dirigencia de Audax Italiano se contactó con la agencia de representación de Fabián Orellana. Les dijeron que era muy difícil salir a préstamo, por su costo de sueldo”, aseguró.

Cabe recordar que Orellana fue figura en Audax Italiano a mediados de la década del 2000, en donde se lució con los itálicos e incluso estuvo a punto de obtener un título, el cual fue frustrado por Colo Colo en la final del Clausura 2006.

¿Se dará una segunda parte del Poeta Orellana en Audax? Lo concreto es que, hoy por hoy, los montos no cuadran para que pueda llegar a La Florida, pero podrían haber novedades antes de que arranque la cuarta fecha del Campeonato Nacional 2022.