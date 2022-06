El Hueso advirtió que los clubes chilenos no podrán dar un salto de calidad a nivel internacional si no se hace una mayor inversión. Hizo el contraste de la administración actual con las dirigencias del pasado, asegurando que hubo dirigentes que ponían dinero de sus bolsillos.

Ivo Basay lapidario por los fracasos de los clubes chilenos en copas internacionales: "Sin mejorar lo económico no hay como competir"

Las eliminaciones de Colo Colo y Universidad Católica por Copa Libertadores volvieron a evidenciar el pésimo nivel del fútbol chileno a nivel internacional donde hace rato no se compite. El problema se ve peor si se va a la Copa Sudamericana, donde ni Everton, Unión La Calera y Deportes Antofagasta no pasaron de fase de grupos.

Esto ha generado todo tipo de debate sobre lo que les falta a los clubes nacionales para ser más competitivos. El último en analizarlo fue Ivo Basay, jugador que en la década de los 90 disputó tres semifinales continentales con los albos y supo enfrentar a los mejores del continente.

"Si no mejoramos a nivel económico, obviamente el potencial es éste. No tenemos cómo competir, no cerremos los ojos, con qué vamos a competir", comentó en conversación con el programa Círculo Central.

En ese sentido, defendió la gestión de los dirigentes del pasado, quienes a juicio del ex delantero, estaban más comprometidos con el desarrollo del fútbol chileno en una época que no se recibía tanto dinero por la televisación.

Colo Colo quedó eliminado en la última fecha tras caer con Fortaleza. / FOTO: Agencia Uno

"La diferencia que veo es que antiguamente los clubes subsistían con la publicidad, estadios llenos y gestión de dirigentes tan criticados, que decían que se robaban la plata, pero tengo amigos que se quedaron sin ni uno por pasar cheques y meter plata en los clubes", abordó.

De cara al segundo semestre, tanto Colo Colo como Universidad Católica buscarán salvar el honor del fútbol chileno en la Copa Sudamericana, aunque tienen desafíos complicados frente al Internacional de Porto Alegre y Sao Paulo respectivamente.