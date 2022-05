El ex goleador de Colo Colo, Ricardo Dabrowski, analizó el encuentro ante Fortaleza por la Copa Libertadores y se mostró decepcionado por quedar eliminado ante "el equipo que va último en el Brasilerao".

Colo Colo no pudo ante Fortaleza de Brasil en el Estadio Monumental y cayó por 4-3, resultado que dejó a los albos eliminados de la Copa Libertadores y con el premio de consuelo de haber clasificado a la Copa Sudamericana.

Los hinchas del Cacique y varias personas ligadas al fútbol mostraron su enojo por el nivel mostrado durante varios pasajes del partido y por las oportunidades perdidas en los partidos anteriores, algo que catapultó las chances de conseguir el boleto a los octavos de final del torneo continental.

El histórico jugador albo, Ricardo Dabrowski, se tomó un momento para contestar el teléfono y responder las preguntas de Bolavip Chile, donde se mostró un poco ofuscado y decepcionado por lo mostrado por el Cacique ante Fortaleza.

"En la competencia internacional no es como empiezas sino como terminas y Colo Colo queda eliminado con el equipo que va último en el Brasilero, es más, de ser otro equipo brasilero con el resultado que tenía a favor pudo ser mucho más abultado", comenzó diciendo el campeón de la Copa Libertadores de América en 1991.

Quinteros no quedó conforme por lo mostrado por sus pupilos

Añadiendo que "lo que me duele es que la gente y Colo Colo queda eliminado teniendo todo, pero todo para clasificar. No hay que buscar la eliminación hoy, hay que buscar la eliminación en el partido ante Alianza Lima por la cantidad de goles que se perdieron".

"Uno se siente decepcionado porque la verdad yo pense que Colo Colo en líneas generales merecía pasar, pero el fútbol no es de merecimiento y hay que jugar todos los partidos. Yo no se si esto es fracaso, pero desde hace tiempo vengo diciendo que el nivel del fútbol chileno no es competitivo a nivel internacional", sentenció el Polaco.