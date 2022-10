Jaime García sorprendió a todos cuando confesó en el programa Sabor a Gol de TNT que le diría que no a Colo Colo, Universidad de Chile o Universidad Católica si es que lo llaman a final de temporada, porque quiere quedarse en Ñublense y hacerlo grande.

En la misma ocasión, el estratega recordó parte de su vida profesional, como jugador cuando tuvo de entrenador a Hernán Clavito Godoy, pero además dio un dato desconocido: su relación con el ídolo de Universidad de Chile, Luis Musrri.

“Fue un tipo super visionario. Cuando trabajé en Palestino, jugaba con ellos, que eran parte del cuerpo técnico y había buena relación. Un día le dije a Lucho que no podía ir más, porque estaba dejando de lado mi trabajo. Y me respondió: ‘por qué no te quedas trabajando con nosotros, en las escuelas’. Ganaban solo 70 mil pesos mensuales pero me quedé”, confesó.

Jaime García agradeció a Luis Musrri (Agencia Uno)

Además, el estratega de Ñublense no le hace el quite al asegurar que pensó que estaría siempre al lado del capitán histórico de a U.

“Musri fue fundamental para mi crecimiento como DT. Es un tipo que tiene muchas habilidades blandas, sobre todo al manejar el camarín. Siempre pensé que iba a ser su ayudante técnico de toda la vida. Él vio el momento justo de sacarme de Palestino. Después de un tiempo, él se fue a la U, yo me quedé en La Serena y ahí fue mi despegue”, cerró.