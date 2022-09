El ex seleccionado nacional tuvo solo grandes palabras para el capitán de Universidad Católica tras conocerse la decisión del Chapa de dejar al cuadro universitario y también la actividad.

José Pedro Fuenzalida está viviendo sus últimas presentaciones con la camiseta de Universidad Católica, pues el capitán cruzado ha dejado en claro que a final de temporada se marchará del equipo para cumplir otros objetivos.

Por lo mismo, es que se han hecho sentir algunas opiniones con respecto a la decisión que ha tomado el jugador de 37 años y uno de aquellos es su ex compañero en La Roja, Jean Beausejour.

El ex lateral de la selección chilena tuvo palabras de elogio para el 'Chapa' en ESPN FShow Chile y resaltó la carrera que ha desarrollado el actual jugador de la UC y cómo tuvo que revertir ciertas situaciones.

"El Chapa es una gran persona, es un jugador que perserveró, porque uno ahora en el último tramo de carrera lo ve y dice que permanente a convivido con el éxito y no es así. Tuvo momento duros, se retiró, cuando vuelve a Católica no era todo lo popular con la hinchada y él se la ganó", sotuvo 'Bose'.

"Lo mismo en la selección, en donde no tenía tanta continuidad, después logró esa continuidad y se asentó. Es de esos tipos que yo, en el medio del fútbol, lo admiro. Aparte, me siento cercano a él, sin ser amigos, pero sí tenemos una muy buena relación. Recuerdo mucho las conversaciones, los desayunos en la selección y me sorprende porque está en un muy buen nivel", agregó.

Ambos jugadores fueron compañeros en La Roja | Foto: Agencia UNO

Finalmente, afirmó que el multicampeón con La Franja aún se mantiene en un buen nivel, pero que tambíén entiende que busca realizar otras cosas afuera del fútbol.

"Está todavía vigente y competitivo, pero por otro lado también me hace relación que piense esto, porque me imagino que se quiere retirar en buen estado y por eso lado lo considero que está 'ok'. Además, por un sueño familiar que él siempre ha tenido, que es ir afuera a realizar otras cosas", concluyó Beausejour.