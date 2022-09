El capitán de Universidad Católica se refirió nuevamente al tema de su retiro a fin de temporada y tuvo una particular respuesta, pues se pensaba que su despedida del fútbol era ya casi un hecho.

Universidad Católica ha tenido que vivir varias despedidas durante esta temporada y podría presenciar otra más y quizás una de las más importantes, pues ya ha sido de conocimiento público que José Pedro Fuenzalida puede dejar el club a fin de año.

El Chapa, con 37 años y ganador de todo con la camiseta cruzada, estaría pensando en dejar la actividad. Incluso, hace un tiempo el multifacético jugador, dejó en claro que esta podría ser 'El último baile'.

En conversación con el programa 'Vamos que se puede' de Radio Agricultura, el capitán de la UC reveló que ya tiene una determinación con respecto a su futuro y de momento no le cierra la puerta a continuar.

“Tengo tomada la decisión de dejar Universidad Católica y el fútbol chileno, pero si aparece alguna oportunidad afuera que sea linda a nivel familiar podría seguir jugando”, dijo Fuenzalida.

“No creo que a nivel muy competitivo porque no me gustaría. Quiero dedicarle mucho tiempo a mi familia y seguir compitiendo a un nivel alto te quita ese tiempo”, añadió.

El Chapa dejará la UC a final de temporada | Foto: Agencia UNO

No obstante, el extremo afirmó que siempre seguirá apoyando al equipo y que guarda cada uno de los momentos vividos junto a la gente y en el club.

“Hemos vivido cosas muy lindas juntos, hemos vivido campeonatos. Este año vivimos el cierre de San Carlos de Apoquindo para su remodelación y yo siempre voy a seguir estando ahí. Dentro de la cancha en estos momentos, después fuera, pero siempre acá van a tener a un cruzado y a alguien que quiere siempre lo mejor para el club”, cerró.