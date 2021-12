El delantero argentino Joaquín Larrivey no oculta con sus palabras las opciones que han comenzado a surgir con respecto a su futuro y se le consultó por una posibilidad de llegar a Colo Colo o Universidad Católica.

Todo un tema ha generado la situación del futuro de Joaquín Larrivey. El delantero argentino ha quedado libre luego de no renovar su contrato con Universidad de Chile, considerando que el futbolista ya se despidió de la institución respecto a su continuidad a través de las redes sociales.

Durante este martes, el futbolista fue invitado al programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, donde fue consultado con respecto a su futuro una institución que le pueda sentir cómodo. Sobre esta ocasión, Marcelo Vega le preguntó al respecto se iría a Colo Colo o Universidad Católica, considerando su paso por la camiseta azul.

“Ahora, la prioridad se la di a la U desde octubre, que estoy diciendo que tiene la prioridad la tiene la U estamos muy cómodos en Chile, toda la familia, los nenes, mi mujer, yo también. Es un país que nos encanta. Después de tanto viajar, encontramos un país nuevo y que nos gustó mucho”.

No obstante, respecto a esta situación el delantero expresó que no les cierra las puertas a los archirrivales azules. “Ahora estamos abiertos a todas las posibilidades y a escuchar a todo el mundo. Es una decisión que va a pasar por la familia, no solamente por mí. Así que veremos dentro de las opciones que vayan apareciendo, las iremos evaluando, las pondremos sobre la mesa y tomaremos una determinación”.

Sobre esta misma línea, el delantero fue claro en señalar que “No tengo dudas -lo dije el año pasado- que no solamente por estos dos últimos años en la U que, si fueron muy importantes para mi carrera, pero vengo 10 años jugando, jugando más del 90 por ciento de los partidos, vengo con un promedio de más de 15 goles por año. Me siento muy vigente y bien para seguir jugando. Soy muy optimista con que van a aparecer buenas opciones”.

Instancia por la cual, dentro de sus palabras entregadas con respecto a su futuro, el atacante fue claro en señalar que espera no moverse de Santiago por la comodidad que encontró en el país y que tiene feliz a su familia con Chile.