El Clásico Universitario que disputaban Universidad de Chile y Universidad Católica en Concepción tuvo que ser suspendido luego de los incidentes que un grupo de barristas desataron en el recinto penquista donde lanzaron bengalas y bombas de ruidos a la cancha.

Con relación a lo que ocurrió en la región del Bío-Bío, Johnny Herrera se fue en picada y se mostró molesto en Todos Somos Técnicos. El ídolo de la U manifestó que hay ciertos puntos que se deben respetar en la sociedad.



"Muchas veces, hasta uno que nació dentro de un estadio le da miedo ir a una cancha, porque no es lo mismo ir con tu hijo, por ejemplo. Mi hijo tiene seis años y te juro por mi vida que me llamó para preguntarme qué había pasado. Cuando estábamos programándonos para ver el partido, yo tengo que trabajar acá, él está en Viña. Cuánto gente viajó, tengo un amigo que lo único bueno que tiene es que es de la U y va a todos lados y se quedó triste en el estadio porque vio 30 minutos de partido", dijo.

"Dejen ir a la concepción de esto. Esto entiendo que pasa porque a la barra no le dejaron hacer un recibimiento que tenían planeado. Todo lo que ellos quieran, están en su derecho de reclamar, de buena forma digo, de irse contra de lo que ellos pretendan, pero en la vida hay normas y reglamentos que uno tiene que respetar. Si mi hijo no lo dejó ver, no va a pescar la tele y me la va a tirar por la ventana", agregó el ex meta.

Además, complementó que "de pronto uno entiende frustración hasta cierto punto de la barra, pero el equipo si ganaba quedaba puntero. O sea, ¿Qué mayor daño? Si decimos querer a nuestra U, si nos decimos querer como forma única. Yo me jacto de ser de la U toda la vida y lo seguiré siendo porque somos distintos, no somos como el hincha común de Chile, pero de esta forma perjudicamos al club, a nuestro gente, a los niños tristes que se vieron en el estadio, a familias que viajaron por estar con la U".

El partido fue suspendido por un grupo de barristas que lanzaron elementos de pirotecnia a la cancha | Foto: Photosport

No obstante, el ex capitán azul desató su furia contra los culpables que obligaron a suspender el compromiso, afirmando que no les importó nada y solo que ellos deseaban.

"La U si ganaba quedaba puntera después de haber sufrido cuatro años con la misma mierda, peleando el descenso y hoy día se pasaron todo por la raja, literal. Perdón que lo diga, pero es así y da pena, porque pareciera que no les importa el club y solo les importa lo que ellos quieran. Me entristece, porque uno se prepara para estas cosas. Uno se prepara para vivir un fin de semana de fútbol".

"Acá con el profe Olmos estábamos hablando de fútbol y le decía 'esto termina pegado cero a cero', porque casi no se atacaban, pero de alguna u otra forma igual te preparas. Hay gente que sufre más que nosotros mismos que somos hinchas y yo nacido criado en la U. Y ¿A quién le echas la culpa? No sacas nada con apuntar a esos 10 tipos que fueron los que consiguieron lo que buscaban, porque eso también te da un poco de rabia y le terminaste dando la venia".



Por último, también tuvo declaraciones para las autoridades de Estadio Seguro y también al presidente Gabriel Borci.

"De alguna u otra forma dejaste lo que ellos querían hacer. ¿A quién castigas? ¿De qué forma? ¿Al club con los puntos? ¿A toda la gente que se sacrifica por ir al estadio? De no disfrutar otro fin de semana más, quizás cuántos fines de semana más tendrá la U sin gente. Te juro, uno no tiene respuesta, porque no sabe qué hacer ¿A quién castigas? Por estos 10 tipos cagaste a 22 mil personas y ni hablar de toda la gente que estaba lo viendo el país", expresó 'Samurai'.

"Aparte escuché a la jefa de Estadio Seguro 'El club hizo todo mal'. Ahora como país, como Estadio Seguro aportan cero, pero cero. El presidente (Gabriel Boric) tuiteando 'no, no vamos a dejar que los delincuentes...' Viene tuiteando lo mismo hace un año y medio, desde que asumió. Entonces ¿En qué ayudan? En nada", cerró.