Universidad de Chile tuvo una negra actuación en el Superclásico del fútbol chileno ante Colo Colo, en donde volvió a caer en su visita al Estadio Monumental. Esta vez, fue un 1-4 que bien pudo haber sido mucho más amplio por la quinta jornada del Campeonato Nacional 2022.

En la U prácticamente no hubo puntos altos, en donde Ronnie Fernández destacó por ir siempre al frente y pedir la pelota cuando nadie lo hacía. El resto del equipo, quedó muy al debe y así mismo lo hizo saber Johnny Herrera en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

“Quisiera hacer una crítica más amplia, felicitar a Azul Azul por el desastroso plantel que armó. Dijeron que querían cambiar todo, borrón y cuenta nueva respecto del año pasado, pero había muchos que hubiesen calzado muy buen en este plantel”, dijo en un comienzo.

“Hay cosas absurdas como avalar lo que está haciendo Roggiero en la conformación de plantel, que cuando llegó le decían que era dios y que venía a cambiar todo. A dos meses de haber iniciado este proceso de parte de él, para mí no tiene idea dónde está parado, a qué club llegó, es un plantel descompensado”, prosiguió en su descargo el ex meta azul.

Luego, Johnny se metió en la cancha y desmenuzó los problemas azules: “No sé si criticar a Escobar porque yo creo que no sabía a dónde se iba a meter y no es tanta la responsabilidad de él, sino de quien lo trajo. Les dio la responsabilidad a niños para una cancha difícil para nuestro club y pasó lo que todos pensamos que iba a pasar; poniendo a un central de 18 años como Bastián Tapia, que tiene mucha proyección, pero le faltaba haberse preparado de la mejor forma o quizás poniéndolo con un central de más experiencia y no con el otro Tapia que viene de descender con un club y es refuerzo de la U”.

Herrera, eso sí, no ve todo negro en un partido para el olvido de la U: “Me saco el sombrero por Ronnie; luchó, dejó todo en la cancha y no podía prácticamente solo. El mediocampo fue un fantasma. Brun es un típico contención uruguayo pero es para jugar con un tipo que juegue bien al fútbol, con un Farías (Agustín) o un Marcelo Díaz. Son cosas básicas del fútbol y, por la conformación del plantel, Escobar pareciera que no está tan al tanto y la conformación de Roggiero es penosa”.

El próximo domingo 13 de marzo, la Universidad de Chile tendrá una oportunidad para dejar atrás el Superclásico cuando tenga que recibir a Unión Española por la sexta fecha del Campeonato Nacional 2022, en un compromiso que aún no tiene estadio para que se dispute el partido.