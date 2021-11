Johnny Herrera analiza la derrota 2-0 de Chile ante Ecuador en el Estadio San Carlos de Apoquindo por la fecha 14 de las Eliminatorias a Qatar 2022. El Samurái Azul valoró el esfuerzo del equipo que jugó con uno menos desde el minuto 13 tras la expulsión de Arturo Vidal.

"Estoy un poquito en desacuerdo con las críticas. Hoy lamentablemente, tristemente para todos nosotros los que somos hinchas y más para ellos que son los que están dentro de la cancha y creo que dejaron todo con uno menos practicamente el partido completo", expresó el bicampeón de América en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

El mundialista en Brasil 2014 respaldó al King: "La jugada de Arturo es un accidente. Nunca tiene la intención de pegarle. No considero un error de él".

"Un partido lleno de accidentes, no solamente la expulsión de Arturo que insisto para mí fue un accidente absoluto, no hubo ninguna intención. Todo el mundo sabe que las jugadas rojas no juzgan intención, él siempre está mirando el balón y nunca se da cuenta que tiene un hombre a la espalda. Normalmente esa jugada la hace rutinariamente y lo terminamos aplaudiendo, hoy día lamentablemente hay un defensor, no lo vio y terminó con una plancha en el pecho-cara, que sé yo", complementó.

Herrera mencionó otras situaciones que jugaron en contra: "Después vienen las lesiones que tampoco dentro de los papeles. De las pocas veces que comparto con Lasarte la opinión del partido que tiene. A Chile no le salió nada, ni hablar de toda la gente que faltó, ayer daban por fijo que Pulgar que se recuperaba, no pudo llegar, entró Baeza a tratar de suplir a una persona que es muy importante. Con tanto incidente, con la lesión de Sánchez, después la lesión de Sierralta, el problema que se acabaron lo cambios, es una imponderable", dijo.

"Ecuador también juega, por algo tiene la cantidad de puntos que tiene es un equipo extremadamente joven, dinámico y que nos podía hacer daño. Se tuvo que cambiar el esquema, quedamos más permeables y terminamos perdiendo 2-0 de manera absolutamente injusta, mucho castigo", finalizó el exarquero.