Tras disputarse el Clásico Universitario 195 en primera división, el cuadro de la Católica sacó mayores réditos más allá del resultado y la U sigue preocupando a su parcialidad. Jorge Aravena no dudó en decir que la UC fue muy superior, mientras que los azules no juegan a nada.

Jorge Aravena hace su diagnóstico del Clásico Universitario: "Católica fue superior porque la U no tiene una idea de fútbol"

Universidad Católica salió victoriosa del Estadio Nacional tras golear a Universidad de Chile en el clásico disputado el sábado. Los cruzados siguen con la firme convicción de llegar a cupos de copas internacionales, mientras que en la U solo angustia y jugarse verdaderas finales en lo que resta del Campeonato Nacional si quieren mantenerse en la división de honor.

Poca disputa, un gol tempranero de los precordilleranos y si bien el equipo de Diego López intentó arrimarse al arco de Matías Dituro, poco pudieron hacer frente a la escuadra de Ariel Holan, quienes con categoría lograron imponerse.

En esa línea está Jorge Aravena, quien el diálogo con Bolavip Chile no dudo en valorar el desempeño de los de La Franja y el poco nivel que tienen los de La Cisterna.



"El partido completo fue superior la Universidad Católica. La U va en una pendiente descendiente increíble, es increíble ver a la Universidad de Chile como juega. No tiene una idea clara de lo que pretenden hacer dentro de la cancha", sostuvo de entrada el Mortero.

Aravena cree que Universidad Católica va por buen camino y llegará a copas internacionales (Agencia Uno)

Desde luego, Aravena fue consultado sobre la decisión del entrenador charrúa de no hacer ingresar desde el inicio a Darío Osorio y que si bien el de Hijuelas es el mejor, poco puede hacer en un cuadro que no tiene fútbol. "Uno como entrenador pretende o intenta meter a la gente que está en las mejores condiciones y este muchacho dentro de lo mal que le está yendo a la U, él está pasando por un buen momento. Pero insisto, como juega la U es muy difícil poder ganar un partido. No tienen una idea de fútbol".

Finalmente sí tuvo palabras para el cometido de la Católica, el equipo donde él fue figura en los años '80 y cree que jugando de esta manera, los logros y objetivos podrían cumplir. "Si siguen en el nivel mostrado en el clásico es muy probable que estén en copas internacionales la próxima temporada", Cerró.