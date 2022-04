Jorge Gómez se enoja por el desempeño de la U de Santiago Escobar: "No logran dar cuatro pases seguidos. Eso es el equipo: Irregularidad y nadie destaca"

La estadía de Santiago Escobar no ha estado excenta de polémicas. La Universidad de Chile sigue sin convencer en el Campeonato Nacional y este sábado logró un pálido empate sin goles ante Palestino que lo acerca a la parte baja de la tabla de posiciones.

Si bien el cuadro dirigido por el colombiano tuvo oportunidades para marcar goles, la falta de precisión en el arco rival dejó inconformes a los más de 14 mil hinchas que llegaron hasta el estadio Santa Laura-SEK a apoyar al equipo de sus amores.

Uno de los que mostró su enojo por el rendimiento del conjunto universitario, fue Jorge Gómez. Pelotazo utilizó su cuenta de Twitter para descargarse con el elenco de Sachi y con Azul Azul.

"La U de Chile es un desorden. Un DT que no plasma su idea. Jugadores que abusan del pelotazo para generar alguna chance. No logran dar cuatro pases seguidos. Como he dicho en otras ocasiones, si AA quiere hundir a la U, lo está haciendo perfecto", comenzó diciendo Pelotazo en su cuenta de Twitter.

"Escobar dijo la semana pasada que había sido un buen partido y perdió. Hoy quizás dirá que están cerca de su peak para soñar con clasificar a copas internacionales. Si admira a Rueda, todo es posible", agregó.

Finalmente, tuvo palabras para el que fue escogido como la figura del partido: Israel Poblete. "Escogieron como figura del partido a Israel Poblete. Ganó 7 de 15 duelos. Perdió 27 veces la pelota. Eso es la U de Chile hoy. Irregularidad y nadie destaca", sentenció.