Universidad de Chile lentamente ha ido obteniendo una mejoría dentro de su sistema juego en esta parte final de la temporada, en la que los ‘Azules’ están a un paso de asegurar su permanencia en primera y además, pelean por campeonar en la Copa Chile, teniendo sin duda como principal gestor de esto al estratega Sebastián Miranda.

Ante este repunte del ‘Romántico Viajero’, el ex futbolista y hoy comentarista, Jorge Valdivia se refirió en Radio ADN a lo que ha sido esta buena imagen que ha ido dejando la U con Miranda, a quien ve bastante asentado para mantenerse como entrenador de los ‘Azules’ para la próxima temporada.

“Miranda ya se afirmó, por un tema futbolístico, por un tema de que él logró recuperar a jugadores y eso es muy difícil en el fútbol, que un entrenador pueda hacerlo y él lo hizo”, partió señalando Valdivia.

Dentro de aquello, el ‘Mago’ señaló de que hoy en día los ‘Azules’ han tenido una notoria mejoría al mando de Miranda, quien le ha dado una fortaleza desde lo defensivo y es más pragmático de mitad de cancha en adelante, algo que le ha dado frutos.

Sebastián Miranda ha tenido un buen actuar con la U | Foto: Agencia Uno

“Los jugadores le creen, futbolísticamente la U no corre ese mismo riesgo que nosotros analizamos en un minuto en donde la U no jugaba bien, no ganaba, empataba, tenía problemas individuales y colectivos, no llegaba y no hacía goles”, apuntó en ADN.

Finalmente, Valdivia detalló que en estos últimos partidos a la Universidad de Chile se le ha visto más tranquila y con un sistema de juego más definido, en donde también recalcó el repunte que ha logrado conseguir Miranda con algunos jugadores de la plantilla, la que le da todo el mérito a él y espera que los directivos del ‘Romántico Viajero’ le den la confianza al hoy DT de la U para que siga la próxima temporada.

“Hoy vemos a una U que juega más tranquila, una U más alegre y más segura, encontró jugadores como (Luis) Casanova, que han sido fundamentales en este reencuentro de la U con su fútbol, Assadi, Osorio, el buen momento que vive Andía. Cuando hay jugadores que pasan por un buen momento, que no hacían goles y hoy sí, sin duda que es mérito del entrenador y quien esté en la cúpula mayor, sin duda que debe darle el respaldo para lo que puede ser el próximo año”, cerró.