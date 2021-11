La Selección Chilena está en puestos de zona de clasificación directa al Mundial de Qatar 2022, algo que tiene a los hinchas chilenos contentos e ilusionados, situación que con Reinaldo Rueda al mando de la Roja era algo inesperado para muchas personas ligadas al fútbol.

Y uno que sabe lo que es vestir la camiseta del Equipo de Todos, es Jorge Valdivia. El Mago ha sido parte de los diferentes procesos que se han vivido en la última década de Chile y es parte de la Generación Dorada del fútbol nacional.

El ex seleccionado nacional compartió camarín con Juan Antonio Pizzi, ex entrenador de Chile, y si bien no compartió camarín con Reinaldo Rueda, el ex volante creativo de Colo Colo dice conocer de cerca la metodología de entrenamiento que tiene el trasandino y el cafetalero respectivamente.

"Estuve muy poco con (Juan Antonio) Pizzi y nada con (Reinaldo) Rueda, pero sí me consta que con Rueda se trabajaba muy mal. Para jugadores que llegaban y te exigían trabajar de una manera, porque así sienten el fútbol, los entrenamientos, se sienten mejor. No podría decirte que fue esto o lo otro pero sí supe que fueron trabajos que no iban de la mano con lo que estos jugadores exigían", aseguró Valdivia en su rol de panelista en el programa ESPN90 Chile.

"Con Pizzi insisto que los partidos fueron muy mal planteados desde el cuerpo técnico. Muchas dudas, y lo digo porque estuve presente. No necesitabas hacer mucho para sacar un punto que había que sacar después del partido con Ecuador que ganamos 2-1. Y no lo pudiste sacar. Sabiendo cómo jugaba Paraguay, sabiendo que en Brasil podías perder 2-0 y estabas clasificando... Es ahí donde te tienen que tirar la oreja y hacer un cambio", sentenció.