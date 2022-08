Es el indicador más bajo en quince años. Universidad de Chile tan solo ha anotado 24 goles en el Campeonato Nacional en 21 partidos siendo una minúscula producción para un equipo grande como la U.

Y a pesar que en el último partido los azules se aproximaron en 19 ocasiones al arco de Unión Española, solamente anotaron un gol y esa escasa productividad puede ser un dolor de cabeza para Diego López de cara a la recta final del torneo.

Y uno de los jugadores que agarró camiseta de titular transformándose en pieza inamovible para el estratega uruguayo, pero al igual que el resto de sus compañeros le ha costado vulnerar la portería rival y ni siquiera aún ha podido anotar su primer gol en el equipo mayor de la U es Lucas Assadi.

El puentealtino reconoce que se está trabajando en aquella situación y que es lo que le va faltando para consolidar la buena evaluación que ha recibido en los últimos partidos.

"No se me ha dado poder hacer un gol o alguna asistencia. Lo estoy trabajando durante la semana, con entrenamiento, con mis compañeros de más experiencia, con los delanteros. Seguir trabajando nomás y creo que en cualquier momento se me va a dar, lo estoy trabajando", manifestó Assadi.

Chorri Palacios es el goleador de la U, pero hace tres meses que no anota (Agencia Uno)

Llevándolo al plano más grupal, Lucas sabe que es una problemática más general como equipo y si es que el remate de media distancia puede ser un arma a utilizarla con más frecuencia. "El tiro de larga distancia siempre va a estar y obviamente vamos a practicar e intentar hacerlo en el partido".

Universidad de Chile visitará a Provincial Curico Unido este sábado 13 de agosto a las 15:45 horas en el Estadio La Granja buscando volver a los triunfos que han sido esquivos desde hace más de 40 días.