El ahora ex lateral izquierdo de Universidad Católica asegura que no ha tenido acercamientos con Colo Colo y que no sabe donde jugará este año, ya que aún no encuentra club.

Juan Cornejo estuvo tres años en Universidad Católica en donde, a ratos, mostró parte del buen fútbol que lo llevó al equipo que ha mandado en el fútbol chileno por los últimos cuatro años. Para la próxima temporada, eso sí, el lateral izquierdo fue avisado de que no continuaría con los cruzados y que debía buscarse club para la temporada 2022.

En conversación con Al Aire Libre PM, Cornejo relató lo que fue su paso por la UC, negó acercamientos con Colo Colo para llegar bajo las órdenes de Gustavo Quinteros y contó la ‘mala suerte’ que tuvo en su último tiempo con el club de la precordillera.

“Lo que quiero es volver a jugar y que sea prioridad, trataremos de buscar un club que se adecúe a eso. No he sabido nada de Colo Colo, no he tenido acercamientos con ningún club, no sé en qué equipo sigo este año”, dijo de entrada.

El lateral relató que la primera parte del 2021, bajo las órdenes de Gustavo Poyet, la UC no anduvo muy bien: “Creo que hicimos un buen torneo, tuvimos un inicio un poco flojo. Tal vez lo estaba haciendo bien, pero tuve la mala fortuna de desgarrarme dos veces seguidas, estuve parado tres meses. Después de eso, en Católica me dijeron que me recuperara de buena manera, y ahora me siento bien, entreno por mi cuenta y espero qué va salir”.

En el cierre, hizo un balance de su paso por Universidad Católica: “Fue una linda experiencia. He logrado casi todas las cosas que me he propuesto”, dijo. Ahora, Cornejo espera que llegue alguna oferta concreta de algún equipo de fútbol para retomar la actividad.