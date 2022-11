El periodista Juan Cristóbal Guarello no tuvo piedad para hacer un chequeo a lo que fue la temporada de la Universidad de Chile, en la que señala que los 'Azules' deben hacer su equipo de nuevo

Universidad de Chile ya se despide de lo que será su temporada 2022, la cual le dejó un amargo sabor en el cierre de esta, esto debido a que los ‘Azules’ aseguraron su estadía en primera división, pero quedaron con las manos vacías tras quedar eliminados en las semifinales de Copa Chile, competición que les hacía ilusión de poder obtener.

Ante esta panorámica que dejó el conjunto ‘Laico’, el periodista Juan Cristóbal Guarello tuvo palabras en Radio Agricultura a lo que fue la temporada del conjunto adiestrado por Sebastián Miranda, en donde puso todo su foco a lo que ha sido el mal actuar de sus directivos en los últimos años.

“Es un directorio poco futbolizado, además a la U evidentemente le meten jugadores de afuera, las decisiones que toma Universidad de Chile son por lo menos singulares. Hay dirigentes que se calientan con un jugador y van y se lo llevan, pero en la U no obedece a calentura, obedece a otro interés, lo que ha hecho la U este año no tiene ningún sentido, salvo dos o tres jugadores, que dijeron ‘traigámoslos o nos vamos a la B’”, partió señalando Guarello.

Profundizando en lo anterior, el comunicador es claro en señalar de que el presidente de Azul Azul, Michael Clark no tiene ningún conocimiento futbolístico y es enfático en explicar de que, si la U no mejora a nivel general con esta toma de decisiones, seguirá sufriendo con el descenso.

La U cayó ante Unión Española y dice adiós a la Copa Chile | Foto: Agencia Uno

“La decisión la toma otra gente, Clark no, porque Clark no sabe nada de fútbol, de afuera quien es el que les está poniendo fichas, esa es la historia y el problema de la U, mientras no lo arregle, van a seguir peleando el descenso”, apuntó en Agricultura.

Tras la salvación de los ‘Azules’ en mantener la categoría en primera división, el periodista es categórico en detallar que gracias a las apariciones de sus joyas juveniles Darío Osorio y Lucas Assadi, la U pudo marcar un poco de diferencias, porque si no, estaría peleando hasta las últimas con Coquimbo Unido y La Serena.

“Al final zafan porque Assadi y Osorio terminan más o menos cubriendo, más o menos el desequilibrio en el sector rival, si no aparecen esos dos cabros, la U hoy día estaba a las patadas con La Serena y Coquimbo, te termina salvando un poco el azar, porque tu planificación naufragó estrepitosamente”, detalló.

Finalmente, Guarello cerró con lo sucedido en esta semana negra para los ‘Azules’, la cual comenzó con la dura derrota en el sur de nuestro país ante Huachipato, la que, para él, evidenció que la U nuevamente conformó un equipo horripilante en esta temporada y que para el 2023 deberá volver a meter mano nuevamente en poder conformar una plantilla al nivel de la historia del ´Romántico Viajero’.

ver también Pinilla se lanza con todo en contra de Azul Azul por el momento de la U

“Lo más llamativo y fue una alarma la que le sonó a la U el domingo en Las Higueras, no puedes guardar nada, porque el día que sacaste a tres jugadores te meten de cuatro o de a cinco, así de mal está conformado el plantel de la U, tienes trece jugadores. Imagínate lo mal que está la U, que guarda unos jugadores y Huachipato te dé un toque. Ya no es que tienes que cambiar cinco jugadores, tienes que hacer el plantel de nuevo entero”, cerró.