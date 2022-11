El ex jugador de la Universidad de Chile, Mauricio Pinilla habló sobre lo que fue el nuevo fracaso de los 'Azules' en esta temporada, en donde dejó un potente mensaje para quienes manejan el club

Universidad de Chile le dijo adiós a su chance de poder acabar su temporada con un título tras quedar eliminado en la semifinal de Copa Chile ante Unión Española, cerrando así una nueva temporada para el olvido en el ‘Romántico Viajero’.

Ante esta nueva espantosa campaña de los ‘Azules’, un ex jugador del conjunto ‘Laico’ como lo es Mauricio Pinilla se manifestó en Radio Agricultura a lo que es el momento que ha vivido el club en este 2022, en la que considera insólito de que roles importantes los tomen jugadores jóvenes como Lucas Assadi y Darío Osorio.

“Siempre decimos que no debemos responsabilizar a los jóvenes, los jóvenes tienen un rol muy importante dentro de un plantel de fútbol, pero no son líderes, tú no puedes darle el liderazgo a un jugador de 18 o 19 años”

Adentrándose a lo que ha sido el actuar de la directiva de la U, ‘Pinigol’ explotó con todo ante quienes manejan el club, indicando que el directorio de la institución no tiene conocimiento alguno sobre el equipo y aún no se explica que se hayan reforzado la plantilla en esta temporada con un defensor que proviene de un equipo que debió descender, haciendo alusión a Ignacio Tapia.

Universidad de Chile se despidió de Copa Chile | Foto: Agencia Uno

“La U está pagando que tiene un directorio que parece que es una empresa de lácteos (…) Como vas a reforzar tu defensa, la U, un equipo grande, con un central descendido y más encima por un palo verde… me retiro”, señaló en Agricultura.

Finalmente, Pinilla espera que en la Universidad de Chile se puedan hacer cambios radicales pensando en el 2022 para no volver a tener un año para el olvido, teniendo que pelear por el descenso, en donde pidió un DT con jerarquía y jugadores con experiencia.

"A este plantel tienes que traer un entrenador con carácter, que tenga experiencia. Y si no traes tres o cuatro jugadores de peso: dos centrales paraguayos, un volante mañoso argentino y un perro adelante, estás frito", cerró.