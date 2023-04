Un Clásico Universitario para el olvido se vivió esta tarde en Concepción, ya que un grupo de barristas obligó a suspender el partido tras lanzas bombas de ruido y bengalas a la cancha desde la tribuna preferencial.

Solo media hora de partido se alcanzó a disputar antes de que los desmanes ocurran en el Ester Roa Rebolledo, de los cuales terminaron heridos el cuarto árbitro y profesionales de la transmisión de TNT Sports.

Sobre este nuevo hecho de violencia en el fútbol chileno, el periodista Juan Cristóbal Guarello no ocultó su molestia en radio Agricultura y disparó hacia los barristas:

"Están matando el fútbol, esto fue planificado. Si no se toma ésto como una industria del chantaje, nunca van a salir [las barras bravas], porque lo de hoy fue nuevamente planificado, a una hora precisa. Dijeron '¿media hora? Media hora del partido, ataquemos', porque seguramente no les pasaron plata, porque pidieron algo, porque... las razones no es tan difícil llegar a puerto con eso".

Guarello se lanzó contra la barra brava de la U | Foto: Photosport

Sobre la molestia de la barra de Universidad de Chile sobre que no les permitieron ingresar lienzos y banderas al estadio, Guarello estalló en tono irónico: "Pobrecitos, le quitaron banderas. '¡Me quitaron banderas! ¡Voy a quemar el mundo porque me quitaron banderas y me quitaron mi lienzo'"

"Metanse los trapos por la ra..., entúbense esos trapos, si el fútbol dependieron de que haya mas o menos trapos. Chuta a eso llegamos, que lindo", cerró el comunicador.