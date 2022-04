Juan Cristóbal Guarello hace sus descargos por tema de Francisco Gilabert: “Los audios son reales y me parece que eran de interés”

Un bullado momento fue el que se vivió con las polémicas declaraciones de Francisco Gilabert en una falta sancionada a favor de Huachipato durante el partido de promoción que se disputaba con Deportes Copiapó para estar en la Primera División.

Durante la presente jornada se dio a conocer el informe que entregó la ANFP al respecto de la investigación que se llevó a cabo. En los detalles que se entregaron al respecto se da a conocer que no existió ninguna participación de terceros en la toma de decisión del árbitro Francisco Gilabert, quien además podría ser castigado con tres años sin dirigir en el fútbol chileno además de tener que presentarse ante la justicia.

Estos audios fueron dados a conocer en una nota periodística que compartieron en ADN Deportes, por la cual, durante la tarde de la presente jornada, el reconocido periodista Juan Cristóbal Guarello hizo sus descargos al respecto de la información que se compartió en el sitio web de la ANFP con respecto al informe.

“Yo he hablado con la gente involucrada en esto con respecto a tres cosas que son importantes de resaltar: la primera es que los audios de Gilabert son reales, no son armados y fueron emitidos al día siguiente del partido de Huachipato con Copiapó, el 22 de enero; dos, que sí existió el diálogo entre el quality manager, señor Vargas, y el árbitro Cristián Droguett que está en el VAR donde le dice ‘para Santiago es penal, acuérdate del penal de Universidad Católica’”.

En esta misma línea, agrega que “Esto fue a partir de un careo entre ambos y ambas partes admitieron la existencia de esa charla. El tema es que la intención de Vargas era recordar lo que se había hablado en el curso que se hizo en el verano con respecto a los penales, un curso que hizo Castrilli. Vargas lo negó al principio porque pensó que iba a traer muchos problemas, cosa que ocurrió”.

Para finalizar la primera idea al respecto indicó que “Ahora, Droguett interpretó que habían llamado desde Santiago e hizo caer a Gilabert, ese es el intrilingüis del partido y es lo que se descarta”.

No obstante, eso no fue todo, debido a que también habló de temas esenciales. “Los audios fueron liberados hace mucho tiempo, los tenía hace mucho tiempo y otra gente también, pero fueron liberados con la intención de desestabilizar a Castrilli que venía hace mucho tiempo con problemas con el resto de los árbitros. El enojo de los árbitros con Castrilli tiene argumentos válidos, discutibles, buenos y malos, eso es una interna de ellos. El tema de fondo es que sí hubo un intento…”

“Un afán malintencionado por parte de un grupo de árbitros que van a ser sancionados en este momento. El primero de todo que está con problemas graves, y voy a liberar el nombre, es Felipe Jerez, un guardalíneas de Primera B, el que recibió los audios de Gilabert. Quiero aclarar que Gilabert nunca quiso ni tuvo la intención, él mandó los audios de algo que interpretó en el momento. Droguett también interpretó eso”, expresaba el comunicador.

En esa misma línea, el profesional daba a conocer que “Lo de Castrilli lo tiene que determinar la ANFP, a mí no me corresponde decir si debe ser reintegrado. La intencionalidad siempre fue desestabilizar a Castrilli, fue por la guerra de él con los árbitros. El tema de fondo es si había existido una presión desde Santiago por un arbitraje”.

“Distinto es querer desestabilizar a Castrilli con una información cierta y grave que es una intervención del VAR a que no haya ocurrido esto, y la investigación del oficial de cumplimiento llega a la conclusión que no ocurrió esta intervención desde Santiago y que los audios fueron liberados con la intención de desestabilizar a Castrilli, algo que uno podía inferir”.

Finalmente, en sus últimas palabras durante el programa informativo de Radio ADN dio a conocer que “Ahora bien, no voy a liberarme de ninguna culpa. ¿Qué mea culpa hago yo? No el haber liberado los audios, me parece que eran de interés, son reales, el tema de fondo es que uno se prestó para algo. En esta radio hubo gente que estuvo en contra como Luka Tudor y Rodrigo Hernández, que matizaron esta posición”.

Con respecto a lo ocurrido con Javier Castrilli, quien fue cesado de sus cargos, señaló que “El tema de fondo de Castrilli lo tiene que ver la ANFP, el mismo Javier Castrilli sé que quiere hacer unas querellas, no sé muy bien si contra mí, contra la radio, sí contra los árbitros ciertamente. Y eso, pues. Es de la ética periodística dar la información como corresponde: no existió el llamado de Santiago, sí existió la conversación y Vargas le digo a Droguett ‘desde Santiago es penal’, pero fue una información confusa y eso provocó este lío”.

“Esa es una parte, la otra es que un grupo de árbitros, grande, para sacar a Castrilli haya usado esta confusión y esta conversación para desestabilizarlo. Siendo esto un objeto de interés periodístico, creo que era válido haberlo revelado, pero faltó la otra parte en determinado momento, tal vez”, sentenció el profesional de las comunicaciones.