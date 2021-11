Siguen los dimes y diretes entre Juan Cristóbal Guarello y Cristián Aubert, producto de la acusación del periodista de DirecTV Sports sobre que el dirigente de la Universidad de Chile habría pedido el despido del relator de TNT Sports, Alejandro Lorca, por sus dichos en pleno partido de la U ante Ñublense, algo que el ex presidente de Azul Azul salió a negar.

“A La U le han robado el coraje, a La U le han sacado el alma. Para La U todo, absolutamente todo es tristeza. Una dirigencia que no existe, que no tiene liderazgo, que es inoperante, que es cobarde”, fueron las palabras de Lorca en ese momento.

Ahora, el comunicador volvió a salir al paso tras la negativa de Aubert y fue en DirecTV que se refirió a esta polémica.

"El viernes dije que Aubert pidió el despido de Alejandro Lorca, pero no fue eso, sino que hubo llamado de Aubert a la ANFP y a un ejecutivo de TNT de América, pidiendo una disculpa pública del relator. ¿Y si no lo hacía qué pasaba?", comenzó diciendo el periodista.

"Luego, pidió a un ex presidente de Azul Azul que hablara conmigo, y me presionara, y, además, me mandara un audio editado de Lorca a su persona ¿Cómo es posible que un audio respetuoso que le envió Lorca, usted lo reenvié editado? Debería preocuparse de responder a Ennio Vivaldi",sentenció.

Lo cierto es que Azul Azul y Michael Clark ya respondieron a la carta al rector de la casa de estudios y habrá que esperar la respuesta de este.