Los distintos equipos de nuestro fútbol nacional ya se enfocan completamente para lo que será la temporada 2023, en donde equipos como la Universidad de Chile y Colo Colo comienzan a mover sus grúas para poder reforzar sus plantillas pensando en los desafíos que se aproximan para ambas instituciones, en donde una de las figuras de Cobreloa comenzó a asomar como opción para ‘Azules y ‘Albos’.

Se trata del delantero de Cobreloa, David Escalante, quien ha tenido una gran actuación con el equipo del norte en este 2022 y en conversación con ‘En La Línea Deportes’ confesó que desde Colo Colo está siendo seguido para lo que será la temporada que se avecina, pero que le gustaría quedarse en Calama.

"Estamos en carpeta. Lo que pasa es que estamos esperando la nacionalización, pero no quiero irme de Cobreloa. Si es por mi estaría varios años más porque me siento feliz dentro de la cancha y en los entrenamientos, la ciudad es hermosa aunque muchos dicen que Calama es feo. Para mí es la mejor ciudad donde estuve en Chile", partió señalando Escalante

Dentro de aquello, el jugador también se refirió a lo que fue el rumor que corrió en los últimos días en el que se lo vinculaba a la Universidad de Chile, en donde el ‘Chiquito’ fue tajante ante esta situación.

Escalante salió al paso de los rumores | Foto: Agencia UNO

"De la U no me han llamado, pero de la vereda del frente (Colo Colo) puede ser. Hubo un sondeo alguna vez, pero de la U no hay nada, solo lo que sale de la prensa", declaró.

Finalmente, Escalante señaló que a pesar del sondeo que exista o pueda existir de equipos como la U y Colo Colo, no se vuelve loco y si no se da nada, él feliz se quedaría en Calama, ya que está agradecido de todo lo que le ha dado el hincha de Cobreloa.

"La hinchada de Cobreloa me ha hecho sentir muy bien este año. Ha sido muy cariñosa y respetuosa conmigo y con mi familia, y donde voy hay gente de Cobreloa. Es increíble que en todo Chile existan hinchas. En lo personal no me imaginaba que era tan grande. Me he empapado de eso", cerró.