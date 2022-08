El ex portero de Universidad de Chile no aguantó que se llenara de críticas a los juveniles del equipo tras el Superclásico ante Colo Colo y asegura se debe seguir confiando en dichos valores.

Universidad de Chile está pasando por un complejo momento. Los azules están a tres unidades de la zona de descenso directo en el Campeonato Nacional 2022 y nuevamente aparecen aquellos recuerdos vividos el año pasado, donde estuvieron a minutos de perder la categoría.

La U viene de caer ante Colo Colo en el Superclásico y eso llevó a las críticas de varios referentes. Uno de aquellos fue Johnny Herrera, quien apuntó hacia la defensa de la U que jugó ante los albos. Sin embargo, Sergio Vargas respondió duramente por la crítica hacia los valores jóvenes que jugaron el compromiso en esa zona.

Luis Marín durante este miércoles, también se metió en esta tema y aseguró que no comparte el análisis tan duro hacia jugadores que están haciendo sus primeras armas en el primer equipo.

"Creo que es una política de club, después del Superclásico y de los partidos que han venido se ha criticado bastante al jugador joven. A ratos siento que bastante castigado, sin compartir el comentario de ese drástico análisis de un jugador diciendo que prácticamente no está para nada. Eso no lo comparto en lo absoluto", dijo el ex arquero en Todos Somos Técnicos.

"Hay una responsabilidad muy grande, el jugador asume una responsabilidad que es difícil. Llegar a la U y jugar, a lo mejor vamos a llegar a consenso que en la U, Colo Colo o Católica tienen que haber jugadores de peso y lo mejor en puestos determinados", agregó.

El cuadro azul cayó por 3-1 el pasado domingo en el Superclásico | Foto: Agencia UNO

En relación aquello, es que puso el ejemplo de Cristóbal Campos. Además, el ex meta azul cree que se debe seguir dando juego a la 'patrulla juvenil', ya que afirma no haber más alternativas y que no se puede ajusticiar a un jugador de esta forma.

"En el pórtico hoy Campos responde y es joven, en la defensa muy criticado los jugadores, pero el hombre que llegó justo se lesiona, hay una responsabilidad. El mediocampo y arriba una columna vertebral que siempre uno busca que sea lo más experimentada posible, pero creo que hay que seguir dándole tiraje a esa juventud de la U porque tampoco hay más y porque no se puede castigar a un jugador de la manera que se está haciendo", sostuvo Marín.

"Tomo el diario del lunes y es súper fácil escuchar y leer la crítica, el desastre. Está bien, jugaron mal, los pasaron por arriba, pero ¿la crítica tan dura? Eso me cuesta escucharlo, incluso me cuesta escucharlo de un par", añadió el mundialista en Sudáfrica 2010.

Por aquello es que puso como ejemplo cuando le tocó disputar un Superclásico con la U en el Estadio Monumental ante Colo Colo y en el que perdieron 3-2. Marín reconoció que aquel día todos jugaron mal y que se responsabiliza de igual manera como todos sus compañeros en ese momento.

“Me tocó jugar un Superclásico en el Monumental y con un equipo con harta experiencia y me meto a ese saco, jugamos mal. No te puedo decir que me siento tranquilo y que jugué la raja porque tuve tres tapadas en el segundo tiempo y pudo ser un resultado más abultado y perdimos 3-2 no más y pudo ser 2-6, pero siento que entramos todos en el mismo saco", manifestó.

"Yo con experiencia, el joven también con una pequeña experiencia, pero tenía que afrontar y hoy el joven de la U se encuentra en una situación súper complicada. Como también se encontró el joven de Colo Colo cuando en determinado momento tuvo que afrontar la casi pérdida de categoría y eso lo demuestra el final del partido, el conseguir un resultado. Eso no es festejar, es rajarte llorando en la cancha", sumó el ex portero.

Los azules saltaron a la cancha a enfrentar el Superclásico con varios juveniles | Foto: Agencia UNO

Finalmente, Marín percibe que la U no es la más complicada con el tema del descenso y que abarca mucho más allá que las últimas seis ubicaciones.

"Más allá de lo que está pasando hoy día con los equipos que están peleando el descenso, que de los que hay siento que Coquimbo es el que está más complicado, pero la tabla está súper apretada hasta Católica incluso y más arriba, todavía quedan muchas fechas. Me quiero extender, que me molesta esa crítica y no lo había podido decir", cerró.