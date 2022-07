La cruda reflexión de Johnny Herrera tras la derrota de Universidad de Chile ante Colo Colo: "Da pena ver esta U, no veo jugadores de Primera División"

Universidad de Chile sigue sin dejar atrás la mala racha ante Colo Colo y volvió a caer por tres a uno en una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno, el cual se disputó en el Estadio Fiscal de Talca y tuvo como gran figura a Juan Martín Lucero.

Uno que vivió con tristeza el resultado fue Johnny Herrera, ex guardameta y capitán del Romántico Viajero, quien se tomó un momento en Todos Somos Técnicos de TNT Sports para realizar un crudo análisis de lo que vive actualmente la U.

"Da pena ver esta U. No veía un plantel tan poco competitivo desde que estuvimos a punto de quebrar el 2002", partió indicando el Samurai Azul.

El ídolo azul se puso en el lugar de los miles de hinchas que viajaron hasta Talca para presenciar y apoyar al club de sus amores. "Los que más pagan y a los que más les duele es a la gente que viene a ver al equipo. Vienes acá y te encuentras con un nivel…Los centrales de la U, tristemente no son ni para Primera Divisón. A Bastián Tapia le falta mucho, al otro también, terminó descendiendo. Marcelo Morales no sabe marcar de lateral izquierdo, Daniel Navarrete por derecha prácticamente lo mismo, hicieron agua. Con esta gente defendiendo no se podía hacer mucho tristemente, esa es la realidad", recalcó Herrera.

La desazón de los jugadores de la U al retirarse del recinto maulino | Foto: Guillermo Salazar

"Ojalá se mejoren los lesionados y tristemente tenemos que mirar para abajo, la parte de debajo de la tabla porque es la realidad, se conformó este plantel ni siquiera da para pelear el descenso, no veo jugadores de Primera División", finalizó el histórico futbolista.

Ahora, el elenco universitario deberá rápidamente dar vuelta la página y enfocarse en el próximo partido ante Unión Española.