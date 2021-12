Una de las grandes dudas que tiene la Universidad de Chile para el duelo frente a Unión La Calera está en el pórtico. Fernando De Paul debió abandonar por lesión el último partido ante Cobresal en el norte, dándole su ubicación a Cristóbal Campos quien fue ganando buenos comentarios por parte de los hinchas a pesar de los pocos minutos que estuvo en cancha.

El comentarista deportivo Luka Tudor a través del programa de Los Tenores en Radio ADN, expresó que no está convenciendo con el rendimiento que muestra Fernando De Paul en los partidos que ha disputado durante este Campeonato Nacional.

“A mí hay algo que no me convence de De Paul. Hay algo que, no solamente ahora último, sino que en general, lo veo un poco dubitativo, el juego aéreo no lo maneja bien, no es que no lo maneje, pero hay algo que me falta en cuando a rendimiento”, comenzó argumentando el comunicador.

Sobre esta misma línea, el exfutbolista agregó que “Hay algo de rendimiento general que me falta para que sea un muy buen arquero, ataja muy bien debajo de los tres palos. Pero no sé, hay algo que no me cuadra”, fueron las palabras que emitió Luka Tudor al respecto.

No fue el único, ya que, en el mismo tema que se analizó, Juan Cristóbal Guarello expresó que “Se le crítica a De Paul, pero le han hecho pocos goles. Le han hecho pocos goles, en los últimos partidos, le han anotado cuatro goles en cinco partidos, poquito para lo que ha sido Universidad de Chile en esta racha mala”.

Universidad de Chile tendrá que medirse en Rancagua a Unión La Calera con la misión de sumar un triunfo que le permita mantener la categoría en la Primera División. Aquel encuentro, se disputará el domingo 5 de diciembre a partir de las 18:00 horas.