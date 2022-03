Colo Colo y Universidad de Chile animarán una nueva versión del Superclásico chileno este domingo, cuando ambas escuadras se enfrenten al mediodía en el Estadio Monumental por la Fecha 5.

Manuel De Tezanos, periodista de Deportes en Agricultura, se refirió en el programa al partido más esperado del primer semestre en el fútbol chileno, asegurando que “Si hay un partido donde llega como favorito Colo Colo en todos estos años, encontrar otro partido donde llega más como favorito, cuesta”.

Sobre las opciones de Universidad de Chile, ‘Manoel’ comenta que “La U no presenta ningún tipo de garantías defensivas, es un equipo en formación, que no sabemos qué esquema va utilizar ni con quiénes va a jugar. Uno sospecha cómo lo va plantear, ¿irá a cambiar a alguno de los centrales? ¿irá a reforzar esa zona jugando con tres? No sé. Puede ocurrir cualquier cosa”.

El comunicador asegura que los albos son un equipo más aceitado: “Colo Colo puede venir pifiando, perdiéndose penales, a lo mejor no generando tantas ocasiones de gol, pero Colo Colo tiene un muy buen arquero al igual que la U, pero tiene una defensa confiable, un mediocampo lleno de nombres experimentados, arriba también tiene nombres importantes”.

En el cierre, señaló la importancia de un refuerzo albo y una estrategia que hundiría a la U: “Recupera a Lucero que es clave este año en Colo Colo. El favorito claro es Colo Colo y la U tendrá que ir a buscar un punto. Quizás le resulta porque tiene dos buenos jugadores en ataque y si está bien Jeisson Vargas, puede hacer daño de contragolpe, pero si se le ocurre poner a Palacios de puntero izquierdo no tiene ninguna chance”, remató.