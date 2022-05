Marcelo Barticciotto, panelista de Al Aire Libre, se refirió a la idea que Gustavo Quinteros se haga cargo de la Selección Chilena y Colo Colo al mismo tiempo, algo que no le llamó la atenció.

Marcelo Barticciotto le baja el pulgar a la posibilidad de que Gustavo Quinteros entrene la Roja y a Colo Colo: "No me parece serio"

Mucho se ha hablado acerca del próximo entrenador de la Selección Chilena tras la salida de Martín Lasarte del cargo, pero lo cierto es que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) sigue buscando el reemplazante del uruguayo.

Varios son los candidatos que han salido a la palestra, pero hay uno que ha llamado la atención del hincha nacional: Gustavo Quinteros. Y es que Pablo Milad espera que el estratega de Colo Colo acepte hacerse cargo de la Roja y los albos al mismo tiempo, algo que muchos no han mirado con buena cara.

Tal es el caso de Marcelo Pablo Barticciotto, panelista de Al Aire Libre de Cooperativa, quien se mostró en desacuerdo con esta posibilidad.

"Yo no comparto esto. No me parece serio ni para la Selección Chilena ni para el técnico que lo agarre. Uno tiene que estar con los cinco sentidos dispuestos, ya sea en la Roja o en Colo Colo, las dos cosas uno lo termina haciendo mal", comenzó diciendo el Barti.

Quinteros es uno de los candidatos de Pablo Milad para asumir en la Roja | Foto: Agencia Uno

Agregando que "lo que más preocupa que aquí están haciendo estas cosas por un desenlace económico y yo estoy en desacuerdo cuando se dice que a la Selección Chilena no quiere venir nadie, a mí eso no me parece. Hay un montón de técnicos que les gustaría venir y sería un desafío importante para ellos".

Para finalizar, el ex delantero remarcó "que se defina un DT por lo económico nada más, no me parece. Primero, la capacidad del técnico y después si se puede lograr un acuerdo y eso que son los detalles para una decisión final", finalizó.