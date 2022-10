Marcelo Vega le carga la Bip a Lucas Assadi luego de su partidazo ante Universidad Católica y lo pide en la Selección Chilena: "Yo creo que en el fútbol chileno no hay un jugador así"

El rendimiento de Lucas Assadi en Universidad de Chile sigue en una curva ascendente. El jugador de 18 años fue una de las figuras en la clasificación de los azules a las semifinales de la Copa Chile y con la llegada de Sebastián Miranda ha tenido mayor trascendencia en el juego.

El canterano azul se retiró a los 82 minutos del clásico universitario bajo a los aplausos de los pocos asistentes en Rancagua tras propinar varios chispazos de su categoría y ser protagonista tanto en el primer tiempo como en la segunda parte.

Marcelo "Toby" Vega, panelista de Todos Somos Técnicos de TNT Sports, quedó maravillado con el partido del nacido en Puente Alto

"No le pesa la camiseta, es un jugador diferente. Yo creo que en el fútbol chileno no hay un jugador así, un mediapunta o un diez", indicó el ex seleccionado nacional.

Assadi estuvo involucrado en las jugadas de peligro de la U | Foto: Agencia Uno

"Tiene mucha velocidad a la hora de encarar y debería estar ya en la Selección Chilena Adulta para darle ya minutos, para ya estar madurando. Si estaba Berizzo, me parece que él es el jugador que puede habilitar a Alexis Sánchez porque él se queja que no le dan pases y ahí tienes al jugador", remarcó Vega.

Cabe destacar que el Romántico Viajero volverá a ver acción este domingo 16 de octubre en las semifinales de la Copa Chile 2022. El rival será Unión Española y el partido se jugará a las 15.00 horas en estadio por confirmar.