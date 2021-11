Marcos Bolados fue sin duda una de las buenas figuras que tuvo el cuadro de Colo Colo durante la temporada pasada salvando al equipo del descenso. Durante este torneo, el delantero ha sido gravitante por la banda derecha, donde incluso ha tenido que ir rotando el puesto con Pablo Solari en cada uno de los partidos que ha debido afrontar en el fútbol chileno.

El atacante fue parte de un nuevo capítulo en la segunda temporada de ‘Sabor a Gol’ en TNT Sports, el cual se emitirá durante este jueves por las pantallas de la televisión chilena. Una instancia por la cual dio a conocer una confesión al respecto sobre la posibilidad de haber llegado a otro club cuando estaba negociando con Colo Colo.

Fue durante esta conversación, que el delantero Marcos Bolados dio a conocer que la Universidad de Chile lo coqueteaba para reforzar la plantilla azul de cara a los próximos desafíos. Fue en este entonces, donde el futbolista entregó detalles inéditos y que quería cumplir uno de sus sueños deportivos.

“Me llamaron de Colo-Colo y había otro equipo interesado en mi pase: Universidad de Chile. La “U” me estaba coqueteando y hasta el último minuto me contactaron. Me ofrecieron más plata y todo, para convencerme, pero yo quería venir a Colo-Colo, era un sueño”.

Eso no fue todo, ya que, quizás uno de los momentos más oscuro en su carrera fue la lucha por no descender con el Cacique durante la temporada pasada y que dio a conocer que celebró esta obtención más que el campeonato que ganó con Universidad Católica.

“Celebré más el salvarnos del descenso con Colo-Colo que ganar la copa con la Católica. Fue un momento trágico para nosotros y salir de ahí fue tranquilizador. Verle la cara a mis compañeros que sufrían. Fue más que lo otro, para mí. Veníamos super mal. Al final, fue como si hubiéramos ganado un campeonato”.

Estadísticas de Marcos Bolados en el Campeonato Nacional 2021.

Otro de los puntos que destacó el delantero fue sobre su ídolo en el fútbol y el jugador que lo sorprende en el club albo. “Era mi ídolo de infancia, siempre veía sus videos de Joga Bonito. Actualmente, Pablo Solari me ha sorprendido mucho, es rápido y joven”.

Finalmente, el atacante dio a conocer que el futbolista más difícil que le ha tocado enfrentar es Jean Beausejour. “Siempre me gustó jugar contra Jean, es el defensa más difícil en pasarse del fútbol chileno. Es grande y potente. Era el mayor desafío pasarse o tratar de pasarse a “bose”. La semana previa, si sabías que tenías que enfrentarlo había que prepararse”.

