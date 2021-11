Mario Salas asumió la banca de Huachipato en un complicado momento del club acerero en el Campeonato Nacional 2021, en donde aún se encuentra en posición de descenso directo pese a la notoria mejora en el juego que ha tenido el equipo desde que llegó el ‘Comandante’.

En su último compromiso, derrotó claramente a Santiago Wanderers por 2-0 en Talcahuano, quedando a un punto de la salvación a falta de dos fechas para que el torneo termine. Eso sí, Salas tendrá uno de los escollos más duros que puede haber: desafiar a Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo.

Una vez terminado el partido ante los caturros y frente a los micrófonos de TNT Sports, Salas declaró que “La vamos a luchar hasta el final y ahora vamos a ir a San Carlos a y vamos a ir a pelearle de igual a igual y tratar de ganar el partido que es el único resultado que nos sirve”.

El ex DT cruzado no olvidó su paso por el conjunto precordillerano y aseguró que “Me imagino que en ese momento va ser emocionante, pero uno con el correr del tiempo con tantos años en la dirección siendo técnico ya se acostumbra a estas cosas. Uno guarda un cariño muy especial por la gente de Católica, es algo que no se me va olvidar nunca; los jugadores, la institución, los dirigentes, la hinchada, todo es parte de lo que es mi trayectoria como técnico y un lugar que me dio muchas alegrías sin duda”.

Para cerrar, y al ser consultado sobre el partido “especial” que tendrá ante la UC, que está definiendo el título con otro club que dirigió, Colo Colo, Salas no quiso meterse el líos y declaró que “Ahí el objetivo es solo uno y es el beneficio de Huachipato”, sentenció.