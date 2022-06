Un verdadero remezón fue el que se vivió en el programa Los Tenores de ADN Deportes tras el intenso round entre el periodista Juan Cristóbal Guarello y el director deportivo de la ANFP, Francis Cagigao, el cual tuvo coletazos importantes.

Primero, la salida de Luka Tudor según varias informaciones de ayer por conversaciones previas del ex jugador de la UC ante la aparición del español en el panel. Luego, según informó el comunicador Víctor Gómez en su cuenta de Twitter, Guarello habría renunciado a su puesto de trabajo.

El periodista del programa Circulo Central de TV +, Mauricio Israel, se entrometió en la polémica y dio su punto de vista acerca de esta situación.

"En ese programa, a mí juicio se le hizo una encerrona a un integrante del programa que es Juan Cristóbal Guarello porque llevaron a Francis Cagigao y le dieron 12 minutos para que "destrozara" a Guarello", comenzó diciendo el conducto del programa deportivo.

Tudor es uno de los grandes protagonistas de la última polémica | Foto: Archivo

Agregando que "en primer lugar, Cagigao se me terminó de caer. En segundo lugar, estoy completamente con Guarello. Y en tercer lugar, me dicen mojense el potito con el tema de Luka Tudor", recalcó Israel.

"Lamentablemente el audio lo condena, pero además, a mí me parece lo que hizo fue muy feo, él hace cosas muy feas. No se si me va a querer agarrar por el cuello como dijo alguna vez, me da lo mismo, lo que hiciste con Guarello no se hace", sentenció tajantemente el periodista.