Una jornada importante fue la que se vivió durante este lunes en Colo Colo con la posibilidad de que el delantero argentino Pablo Solari pudiera salir de la institución. Llegó una oferta concreta por el atacante trasandino proveniente del Club América en México, quienes habría puesto sobre la mesa una cifra de 2.5 millones de dólares para adquirir el 80% del pase que tiene el Cacique en su poder.

Instancia por la cual el cuadro albo rechazó la propuesta, debido a que según la indicación de su gerente deportivo Daniel Morón determinaron que es insuficiente para el esfuerzo económico que hicieron para hacerse cargo de dicho porcentaje que pertenecía a Talleres de Córdoba.

Situación por la cual no quedó ajena de los debates deportivos en los canales de televisión. El exfutbolista Mauricio Pinilla fue claro en señalar durante la emisión de ESPN F360 Chile, que está de acuerdo con la posibilidad de que el delantero siga en Colo Colo con miras a disputar una competencia Internacional y pueda valorizarse aún más pensando en el futuro.

“No, hoy día no, hoy día de ninguna manera. Es que esa es la obligación que se le da a un futbolista para salir de un mercado chileno, pero yo creo que por los campeonatos que ha hecho en Colo Colo, yo lo dejaría que tranquilamente que dispute una competencia Internacional, que se valorice aún más y Colo Colo pueda hacer un buen negocio”.

LO COMPARÓ CON SU SALIDA DE LA ‘U’.

Mauricio Pinilla contó su experiencia al salir de Universidad de Chile al Inter de Milán en el año 2003, donde confesó que a pesar de la corta edad que tenía para ir a un grande del continente europeo y la poca experiencia deportiva, el club también necesitaba el dinero en aquel entonces.

“Ahí nos vamos a cometer el mismo error de siempre de que un jugador que tenga seis meses, un año bueno y pa’ fuera, yo creo que es un error. Yo me fui por tres millones y algo de dólares al Inter y tampoco estaba preparado, tenía muchas ganas, estaba en un buen momento, la U necesitaba la plata porque estaba quebrada y me tuve que ir si o si”.

Sobre este mismo punto, el atacante agregó que “A mi me hubiese encantado haberme quedado seis meses más. Obviamente llega el Inter y cómo le vas a decir que no, pero hay momentos y momentos. Nosotros también somos expertos en criticar ‘oye, el jugador se fue tan joven, quizás no era el momento’. Yo creo que en este caso es un jugador maduro, es un hecho, pero si necesita más rodaje, sobre todo a nivel Internacional para no cometer error”.

Para finalizar su opinión al respecto, el exfutbolista destacó que “Está bien que sea dos, tres, cuatro y cinco, pero sinceramente hemos cometido muchos años el mismo error, el fútbol chileno se ha acostumbrado en vender barato, vender barato y no darle también la posibilidad al club de que pueda recibir una buena suma y que el jugador efectivamente se vaya ya preparado para aceptar un nuevo desafío como ese”.