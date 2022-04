El exfutbolista Mauricio Pinilla no soportó la polémica que existe en el fútbol chileno con cobros polémicos y llamados de teléfonos para perjudicar a un equipo profesional.

Este miércoles se destapó la olla en el fútbol chileno con la polémica en el partido entre Huachipato y Deportes Copiapó. Francisco Gilabert rompió el silencio y durante la presente jornada se publicaron audios en los cuales se daba a conocer que existió un llamado desde Santiago para beneficiar al elenco acerero para que se mantuviera en Primera División.

Situación que no ha dejado a nadie ajeno al fútbol para expresar su malestar al respecto. Uno de los que alzó la voz fue el exfutbolista Mauricio Pinilla, quien no se olvidó de nadie en este complicado momento del fútbol y que tiene colgando de un hilo al argentino Javier Castrilli.

“Cuando llegó Castrilli dijimos que era un juez que no conocía la idiosincrasia, que llegaba más por ser comentarista que por sus atributos como cabeza arbitral en Argentina. Que llevaba más de 20 años fuera del referto y que no era referencia para nadie en su país”, comenzaba entregando su opinión.

Pero no quedó todo ahí, debido a que además agregó “Si el señor Castrilli detectó algún problema al inicio debería haber preparado mejor el plan (para renovar el arbitraje) y no esperar hasta ahora para que se produzca esta incertidumbre. ¿Se va a jugar la fecha el fin de semana? No sabemos”.

En esta misma línea el goleador siguió profundizando. “Ya con todos los problemas que ha habido entre la pandemia, la suspensión por el estallido social y este conflicto de los árbitros, creo sinceramente que el señor Castrilli no ha sido ningún aporte, ni siquiera para mediar. Se suponía que venía acá para mejorar el arbitraje, y el arbitraje no mejoró absolutamente en nada”.

Incluso, el atacante no se olvidó de Pablo Milad a quien trató de tener un circo en su trabajo. “Yo también critiqué a algún árbitro cuando me tocó que hiciera las cosas mal y lo hice públicamente, porque creo que tienen que ser medidos por la misma vara. Pero un escándalo, esta vergüenza como la que estamos viviendo en Chile, nunca la había visto. Yo sinceramente prefiero que esta fecha se suspenda, que la presión de los árbitros sirva y se pare el circo de Milad y sus secuaces en la ANFP”.

Para finalizar, el hoy comentarista deportivo sentenció que “Esto nunca me tocó vivirlo durante mi carrera en ninguna de las ligas. Los árbitros siempre son los más cuestionados porque son los encargados de poner las reglas, y hay tantas cosas en juego que al final siempre son los que pagan los platos rotos. Pero en otras circunstancias han sido injustamente criticados”, expresó durante el programa de Deportes en Agricultura.