Maximiliano Falcón no seguiría los pasos de Matías Zaldivia: "Si me hubiera llamado la U, no habría ido"

Maximiliano Falcón habló con Pelota Parada de TNT Sports y una de las preguntas tuvo relación a la presentación de Matías Zaldivia con la camiseta de Universidad de Chile.

El uruguayo reconoció no haber visto los partidos de su ex compañero en Colo Colo, pero que de todas maneras le desea lo mejor en su paso por el archirrival, porque es un gran jugador.

"Sinceramente no vi los partidos, sí por ahí vi algunos resúmenes o en noticias. En el tiempo que estuve con él siempre dije que era un buen jugador. Por ahí tuvo mala suerte en algunas lesiones, lo cual lo dejaron afuera mucho tiempo, pero siempre digo que es cosa de volver al ruedo, de jugar partidos, de aceitarse", expresó 'Peluca'

"Si él estuvo tantos años en el mejor club de Chile por algo es, espero que le vaya bien. Siempre le deseo lo mejor a todos, no importa quién sea, me caiga bien o mal, sea mi mejor o un desconocido siempre le deseo el bien. Si salió destacado y si le va bien me alegro por él", agregó.

El charrúa reconoció que no cruzaría la vereda | Foto: Agencia UNO

En cuanto a otra interrogante en si él habría aceptado o no irse al elenco estudiantil, el defensor fue tajante. "No voy, obviamente. Personalmente, como código futbolístico, te voy a dar un ejemplo de Nacional y Peñarol. Si hubiese jugado en Nacional no hubiese ido a Peñarol, si hubiese jugado en Peñarol no hubiese ido a Nacional. Eso no quiere decir que seas hincha o no de un club, eso es más particular".

"Quizás ahora lo digo y el día de mañana no sé qué pueda pasar. Todos sabemos que más allá de un sentimiento y códigos, es un tema muy personal, porque imagínate en un caso que tu familia, te llevo al límite, esté pasando hambre o esté mal. Entonces como uno pasó esas cosas también entiende y creo que pensaría más en la familia y capaz que la decisión sería otra, pero normalmente no hubiese ido", cerró.