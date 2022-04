Universidad de Chile no encuentra el rumbo en el Campeonato Nacional 2022 y, en el día de ayer, sumó una nueva derrota ante Audax Italiano que los deja apenas a dos puntos de puestos de descenso en la liga local.

El nivel de juego exhibido por los dirigidos de Santiago Escobar -quien no seguirá en el cargo- fue paupérrimo y no se encontró nunca en cancha. Los itálicos aprovecharon las opciones que tuvieron e hicieron ver extremadamente mal a la U.

Miguel Ángel Gamboa, ex jugador azul en los 80, conversó en exclusiva con Bolavip sobre el mal momento azul y sencillamente liquidó el nivel de juego de los azules, asegurando que juegan en una categoría inferior.

“Para mí las cosas siempre son compartidas, pero parte de la dirigencia hizo un pésimo plantel. Este plantel juega como un equipo de Segunda División, lo que mostró hoy día no parece de primera”, reveló con dureza.

La U es una lágrima dentro de la cancha. | Foto: Agencia UNO

Bajo esa misma línea, complementó diciendo que “Para mí es uno de los peores planteles que hay en Primera División por lejos, por la manera en cómo está jugando al fútbol que es lo que hace un técnico, pero pega pelotazos de todas partes, no tiene salida desde atrás entonces en vez de arriesgar es puro pelotazo, cabecean y no ganan una”.

Gamboa se extraña de la involución que ha mostrado la U este año: “Me impresiona que desde la primera fecha hasta ahora ha ido empeorando en vez de mejorar, cosa rara en un plantel. Se supone que se conocen más, se saben los defectos, las virtudes, pero este equipo juega cada vez peor”.

En el cierre, pegó fuerte y claro asegurando que hay jugadores que no son para la U: “No sé qué técnico pueda hacer funcionar este plantel. Uno ve a los jugadores y no porque haya sido jugador los va defender siempre. Lo que pasa es que hay jugadores que no tienen calidad para estar en la U y es la mayoría del plantel. La U es un equipo grande, no puede tener esta calidad de jugadores y la culpa es de quienes lo contrataron”, cerró.