El ex jugador de Unión Española y por ahora aún técnico de la Sub 17 de Universidad de Chile, Sebastián Miranda, podría asumir el primer equipo de la U y Nano Díaz, quien fuera su técnico en los hispanos, alabó sus capacidades en exclusiva con Bolavip.

El desastre azul en Valparaíso dejó a Santiago Escobar fuera de Universidad de Chile, en donde los azules cayeron de manera triste e inapelable ante un Audax Italiano que venía a los tumbos, pero que ante la U desplegó su mejor versión y no tuvo problemas para vencerlos.

Tras la inminente salida del colombiano, Sebastián Miranda de la Sub 17 será el encargado de agarrar el fierro caliente de asumir la banca azul mientras se busca a un técnico titular que se haga cargo del primer equipo y el ex Unión Española pueda volver a sus funciones.

Uno que lo tuvo como adiestrador a Miranda es Fernando ‘Nano’ Díaz, quien lo dirigió en Unión Española y en exclusiva con Bolavip se encargó de alabar sus capacidades y recordarlo.

Miranda cuando defendía los colores de Unión Española. | Foto: Agencia UNO

“Sebastián siempre fue un jugador que destacó primero por su capacidad aeróbica, por su descuelgue por el sector derecho en los equipos que jugó. Es muy profesional y además de un nivel educacional muy alto”, aseguró Díaz sobre las capacidades futbolísticas e intelectuales de Miranda.

Según Díaz, ya en Unión se podía ver esa capacidad de liderazgo en donde compartió con pesos pesados como José Luis Sierra: “Era un jugador de los que era referente con el Coto Sierra en Unión y otros más, tenía muy buena participación dentro del grupo. Él se fue a jugar a Estados Unidos después de la fase regular, pero hizo una linda carrera como jugador, con harta experiencia”.

Pese a la gran oportunidad, el ex adiestrador de la Unión piensa que en algún momento tendrá que llegar un técnico “titular”: “Él está haciendo los pasos que debe hacer un técnico, me parece que el interinato es bueno, pero sí pienso que en su momento debe llegar un técnico titular. Me parece que la U estaría muy complicada con un técnico que está comenzando”, cerró.