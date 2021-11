Deportes Melipilla y Universidad de Chile son dos de los equipos que están complicados con la parte baja del Campeonato Nacional, a tan solo dos fechas para el cierre y saber quienes serán los otros dos equipos que acompañarán a Santiago Wanderers a la Primera B.

Los Potros suman cuatro victorias y una derrota en los últimos cinco compromisos, algo que llena de ilusión a los hinchas del conjunto metropolitano de cara al futuro.

Uno que ha sido titular durante toda la campaña 2021 y una de las grandes figuras del equipo que dirige Cristián Arán, es el arquero Nicolás Peranic. El argentino habló con Redgol acerca de cómo es pelear el descenso con un equipo como el Romántico Viajero.

"Las presiones que significan que un equipo grande esté peleando en la parte baja conllevan a una serie de cosas que pasan alrededor, que se empiezan a mirar de otra manera. Pero trato de no pensar en eso, más allá de que te perjudiquen o no", aseguró Peranic.

Además, el futbolista de 36 años recalcó que "si nos ponemos a sacar conclusiones en base a lo que pase en la cancha, porque hay un equipo grande, directamente no tenemos que jugar y listo".

"En mi carrera no me pasó, pero siempre están los incentivos. La verdad es que particularmente no me ha pasado, pero bueno. Vuelvo a lo mismo. Es el folclore del fútbol, cosas que se dicen...", agregó.

"Hay que dejarlo de lado, porque yo soy de los que te asegura y que ponen las manos al fuego porque cuando un jugador sale al campo de juego, lo único que quiere es ganar. Confío en lo que haga cada uno en la cancha", cerró.