"No puedo entender por qué se va": Borghi tras la no renovación de Universidad de Chile a Joaquín Larrivey

Joaquín Larrivey no fue renovado en la Universidad de Chile. La decisión fue tomada por el director deportivo del equipo, Luis Roggiero, las reacciones en el mundo del fútbol han llegado desde todos lados. Claudio Borghi realizó una introducción para abordar opinar sobre la situación del goleador.

"A este lugar donde nosotros hemos llegado muy jovencitos, hemos aprendido en forma escalonada todo lo que sucedía, de pronto llega gente nueva diciendo que esto es fácil, es solamente fútbol, correr detrás de una pelotita, es solamente traer lo que uno cree que es bueno, y después ya está, eres campeón. Esto no es así, este deporte, esta empresa es muy difícil, una empresa donde los empleados dan más instrucciones que los jefes, donde el encargado general que vendría ser el técnico, se va con mucha frecuencia y no es muy escuchado por muchas personas, donde han entrado personas millonarias con empresas muy lucrativas y, sin embargo, han dado la hora. No es algo simple simple", comenta.

"Como estuve de muy jovencito dentro de un camarín y pude pasar todas las etapas, de jugador, técnico, viendolo de afuera, aún con todo estos años de experiencia, no puedo entender por qué se va Larrivey", dice en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

El Bichi expresa sus dudas: "Lo único que me da a pensar es que el problema no es deportivo, porque con esta cantidad de goles, el porcentaje... ya si te hace la mitad de los goles en el próximo año, es bueno".

Larrivey deja la Universidad de Chile con un legado de 42 goles, 22 tantos fueron este 2021 con 20 en el Campeonato Nacional y dos en la Copa Chile.