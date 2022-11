Crece la posibilidad que Nicolás Guerra pueda volver a Universidad de Chile, luego que la dirigencia azul estaría planeando traer al atacante más el mediocampista, Federico Mateos, también de gran campaña en Ñublense.

Y es que el cuadro de Chillán, actual subcampeón de fútbol chileno, realizó una gran campaña de la mano de su entrenador Jaime García que incluso le permitirá disputar por primera vez en su historia la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Además, gran tridente de ataque formaron Nicolás Guerra, Alexander Aravena y Partricio Rubio anotando 28 goles entre los tres por el Campeonato Nacional y la Copa Chile. Precisamente el último jugador nombrado hizo un análisis respecto a Guerra.

Rubio, en diálogo con Bolavip hace algunas semanas, fue consultado por el ex Universdiad de Chile e hizo una reflexión en relación al que no siguió en la U y el que brilló en los diablos rojos.

"Sí, Nico levantó mucho su nivel aca en Ñublense", fue la primera intervención del pulgarcito de Franklin cuando se refirió a uno de sus partner en el ataque de la escuadra de García dando a entender que le faltó mostrar más en los universitarios.

Guerra está muy cerca de tener su revancha en la U (Agencia Uno)

Pero, ¿Por qué habrá pasado aquello? Rubio sostiene que es muy probable que el jugador no tuvo el apoyo necesario o que haya sido un problema de edad, aunque no duda que en un eventual regreso, a Guerra le irá muy bien en los estudiantiles. "Mira no se por qué será, quizás estaba muy joven o no tenía la confianza en ese momento, pero hoy si te puedo decir que podría volver y le iría muy bn en la U", asegura el Pato.

Nicolás Guerra anotó 13 goles en su anterior paso por la U desde cuando debutó en el año 2017 bajo el mando de Ángel Guillermo Hoyos hasta la temporada 2020 con Rafael Dudamel en el banco.