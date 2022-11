A los 33 años, Patricio Rubio tuvo una magistral temporada vistiendo la camiseta de Ñublense. Ocho goles y clasificación a la fase de grupos de Copa Libertadores, el delamnterto fue uno de los destacados del cuadro rojo.

En conversación con bolavip, Rubio comentó sobre el año que tuvo en Chillán y cómo lo analiza desde su óptica. "La temporada fue muy buena, si bien no converti la cantidad de goles que uno espera, sÍ también asistí y sumé a mi juego una parte fundamental para el profesor Jaime que es el tema de actitud y de correr todos los partidos. Agregué mucha más marca y sacrificio y eso me deja muy contento, el poder haber sumado esas facetas a mi juego", reconoció el atacante.

Sobre el técnico Jaime García, su temporada al mando de los chillanejos y que su nombre haya sonado para tomar el mando de Universidad de Chile, Rubio advierte que era muy normal que pasara producto de su forma de trabajo. "No me sorprende lo que ha logrado con Ñublense, es increíble. En cuatro años los ascendió y los metió en Sudamericana y ahora Libertadores, yo creo que está preparado para tomar la U, tiene todas las condiciones para hacerlo", enfatizó. .

Incluso el propio García tras un triunfo ante los azules, respondió a la pregunta sobre qué hizo con Pato Rubio para recuperarlo y él empleando un término coloquial dijo "A puros charchazos", a lo que el goleador respondió desde luego con una sonrisa. "Sí, el profe ha sido importante esta año para mi, he aprendido mucho y me inculcó algo que quizás siempre se me criticaba que era un tema de correr y actitud. Hoy el fútbol mutó y si no vas mutando con él, te deja y también en lo personal, el profe Jaime es muy cercano y tenemos una linda relación, uno es medio loquito y él controla muy bien todo eso tiene que aguantar a varios loquitos", describió.

la celebración de los jugadores de Ñublense tras clasificar a la fase de grupos de Copa Libertadores (Agencia Uno)

Consultado sobre si deses jugar la próxima Copa Libertadores por Ñublense, el Pulgarcito de Franklin no lo dudó y asegura que "obvio que quiero jugar, es un logro que conseguimos todos, lamentablemente algunos no podrán hacerlo por que así es el fútbol, pero tengo la esperanza y fe de poder jugarla y disfrutar con la gente de Chillan esa copa".

ver también Larcamón suena en Tigres y se desvanece opción de la U

En otro tema, tuvo palabras para un ex Universidad de Chile y que viene de dos buenas temporadas con la camiseta roja y que no pudo tener un buen pasar jugando por la U, Nicolás Guerra. Rubio advierte que el jugador está preparado para una revancha, "Nico levantó mucho su nivel aca en Ñublense. Mira no se por qué será, quizás estaba muy joven o no tenía la confianza en ese momento, pero hoy sí te puedo decir que podría volver y le iría muy bien en la U", comentó.

Rubio le pone fichas a una revancha de Nico Guerra en la U (Agencia Uno)

Fnalmente se refirió a la simpática story que publicó junto a su hija en la cual la pequeña optó por Lionel Messi por sobre él a lo que dijo "íbamos rumbo al banderazo y salió buenísimo" y sobre los puros en la celebración junto a Fernando Cordero y Lorenzo Reyes, Rubio señaló que como se trataría de algo histórico, había que hacer algo particular y quisieron hacer "la gran Carleto" por Ancelotti, técnico del Madrid.