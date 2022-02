La igualdad que obtuvo Colo Colo en su visita a Deportes La Serena a un tanto por la segunda fecha del campeonato nacional, sigue causando repercusiones tras la actuación mostrada por el Cacique en la cuarta región.

El comentarista y ex futbolista, Patricio Yáñez dio a conocer en Agricultura su reflexión en base al partido de los dirigidos por Gustavo Quinteros, en donde realizo duras críticas, principalmente al único autor del gol en la igualdad de los Albos, Pablo Solari.

“Hubo jugadores que no ofrecieron respuesta, que duran menos, que no aparecen. Otra vez Solari en deuda, son jugadores que deberían mantener una regularidad, Solari ayer no la tocó cuando más lo necesitaron”, indicó el ex futbolista.

Ante aquello, Yáñez alabó el ingreso de Cristian Zavala al partido, quien según su análisis fue mucho más determinante que el delantero argentino a lo largo del partido.

“Hizo más Zavala cuando ingresó, que desconectado de las ataduras de enfrente empezó a encarar, desbordar, tirar centros y eso es lo que hay que hacer”, expresó Yáñez.

Finalmente, el comentarista dejo en claro que, ante los Papayeros el Cacique perdió dos puntos claves en su lucha por el ansiado campeonato.

“Colo Colo terminó dejando en el camino dos puntos importantes para el camino al título, que va a ser difícil porque también están la U y católica”, finalizó.

Los dirigidos por Gustavo Quinteros buscarán dejar atrás la igualdad ante Deportes La Serena y buscarán volver al triunfo cuando se enfrenten a Audax Italiano este próximo día sábado 19 de febrero, a partir de las 20:30 horas en el estadio Monumental.