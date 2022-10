Patricio Yáñez no se quedó ajeno al problema que protagonizó Pablo Aránguiz fuera de las canchas que terminó con un guardia herido y aseguró que el incidente le puso la lápida a su estadía en el cuadro azul.

Universidad de Chile disputará esta tarde el partido de ida en las semifinales de la Copa Chile ante Unión Española, compromiso que le da una luz de esperanza a los azules de terminar la temporada con un título bajo el brazo y una clasificación a Copa Libertadores.

La previa del compromiso no ha estado ajena a las polémicas, ya que Pablo Aránguiz protagonizó un hecho extra futbolístico que terminó en su separación del plantel para el partido de hoy por parte del técnico Sebastián Miranda.

Consultado sobre si el incidente extra futbolístico le puede costar su salida de Universidad de Chile, Patricio Yáñez no dudo en decir en Deportes en Agricultura que “Yo creo que sí, no sé el tenor de los acontecimientos, no sé qué tan grave fue y eso es materia de investigación”.

Aránguiz pende de un hilo en la U. | Foto: Agencia UNO

“Yo creo que sí va terminar saliendo de la U. El hecho que no haya sido convocado ante Unión Española es una potente seña, no lo quieren exponer y una serie de cuestiones, pero lamentablemente es una situación fácil de resolver”, complementó Patricio Nazario.

Si bien aún no hay claridad sobre lo que sucederá con el volante de Universidad de Chile, de momento lo único cierto es que el incidente que protagonizó que terminó con un guardia herido no ayuda en nada al momento de la U.

Independiente de lo que suceda en Copa Chile, Sebastián Miranda y sus dirigidos tienen casi abrochada su permanencia en la Primera División, en donde necesitan un empate el fin de semana ante Huachipato o bien que Deportes La Serena no sume de 3.